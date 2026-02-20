En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

Hoy, Leo, tu presencia es magnética. Estás destinado a ser el centro de atención, aprovechando este fenómeno para manifestar tus proyectos.

Salud

Tu salud es robusta, pero es importante controlar cualquier exceso. Mantente siempre alerta a lo que tu cuerpo te pide.

Dinero

El ámbito económico brinda oportunidades de lucimiento y liderazgo. Dirige con confianza todos los planes financieros actuales.

Amor

Tu carisma en el amor será cautivador. Involucra a tu pareja en actividades que refuercen esa conexión especial que tienen.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.