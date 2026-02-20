En la astrología, Tauro está regido por Venus, el planeta del amor y la belleza. Su elemento es la tierra, que simboliza la estabilidad, la practicidad y el enfoque en lo tangible.

Hoy, Tauro, te verás bendecido con una visión cristalina que permitirá delinear rutas claras en tus proyectos. Aprovecha este estado para concretar nuevos comienzos.

Salud

Tu bienestar físico está en un buen momento. Mantente activo y no olvides de incluir prácticas de relajación diaria que resultan beneficiosas.

Dinero

El ámbito profesional te reta a optimizar tu tiempo y recursos. Estos disminuyen la ansiedad en torno a futuras decisiones. La organización será la clave para alcanzar tus metas financieras.

Amor

En tu relación sentimental, es posible que surja una oportunidad para innovar. Empieza hoy mismo una actividad nueva junto a tu ser querido que refuerce los lazos.

¿Cómo es una persona del signo Tauro?

Estables y fiables: Las personas de Tauro son conocidas por su estabilidad y fiabilidad. Son muy consistentes en sus acciones y en sus relaciones, lo que les convierte en amigos y compañeros leales.

Prácticos y realistas: Tauro tiene una mentalidad práctica y realista. Prefieren abordar los problemas de manera lógica y tangible, buscando soluciones efectivas y duraderas.

Pacientes y persistentes: la paciencia es una de las grandes virtudes de Tauro. Son persistentes y no se rinden fácilmente ante los desafíos. Su enfoque metódico les ayuda a lograr sus objetivos con tiempo y esfuerzo.

Amantes del placer y la comodidad: a Tauro le gusta disfrutar de las cosas buenas de la vida, como la buena comida, el confort y la belleza. Valoran las experiencias placenteras y se sienten atraídos por el lujo y la comodidad.

Resistentes y determinados: son muy determinados y pueden ser bastante resistentes ante las adversidades. Su fuerte voluntad y su naturaleza tenaz les ayudan a superar obstáculos y a mantenerse enfocados en sus metas.