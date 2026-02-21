Horoscopo de Sagitario de hoy: sábado 21 de febrero de 2026
Descubrimientos personales
En la astrología, Sagitario está regido por Júpiter, el planeta de la expansión y la fortuna. Su elemento es el fuego, que simboliza la energía, la aventura y la pasión por la vida.
Hoy marca el comienzo de un ciclo introspectivo donde podrás profundizar tu conocimiento personal. Defiénde tus ideales y mantén un diálogo interno abierto y honesto.
Salud
Mantente activo para alcanzar el equilibrio entre cuerpo y mente. Las actividades al aire libre pueden proporcionar la renovación que buscas.
Dinero
Adopta una posición firme respecto a tus proyectos financieros y aventúrate en aquellas inversiones que, aunque desconocidas, te atraigan por su potencial.
Amor
El amor florecerá si mantienes la honestidad y la apertura hacia nuevas experiencias. Desafía tus propios límites y confía en las posibilidades que se presentan a cada paso.
¿Cómo es el carácter de un Sagitario?
Aventureros y curiosos: Las personas de Sagitario tienen una gran sed de aventura y exploración. Les encanta descubrir nuevas culturas, aprender cosas nuevas y expandir sus horizontes.
Optimistas: son conocidos por su actitud positiva y su entusiasmo por la vida. Su optimismo les ayuda a enfrentar desafíos con una mentalidad abierta y esperanzadora.
Independientes y libres: valoran su libertad y autonomía. Les gusta tener la oportunidad de seguir sus propios caminos y evitar sentirse restringidos por reglas o compromisos.
Honestos: Sagitario suele ser muy honesto y directo en su comunicación. Prefieren decir las cosas como son y valoran la franqueza en sus relaciones.
Generosos y sociables: son generosos con su tiempo y recursos, y disfrutan de la compañía de otros. Su naturaleza sociable les permite hacer amigos con facilidad y crear conexiones significativas.