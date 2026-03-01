En la astrología, Leo está regido por el Sol, el planeta de la vitalidad y la autoexpresión. Su elemento es el fuego, que simboliza la pasión, el liderazgo y la creatividad.

León del zodiaco, su estrella brilla hoy más que nunca. Aproveche esta energía para planificar y liderar con su distintiva determinación y confianza.

Salud

Hay que priorizar el descanso. Active su cuerpo con estiramientos suaves y meditación que eleve su espíritu.

Dinero

Abrase a ofertas laborales o posibilidades de inversión creativa. Su conexión social podrá ofrecerle oportunidades.

Amor

Precisamente hoy, potencie su creatividad en pareja. Sugiera planes originales o sorpresas que muy posiblemente fortalezcan sus lazos emocionales de forma ingeniosa.

¿Cómo son las personas del signo Leo?

Carismáticos: Las personas de Leo suelen ser muy carismáticas y extrovertidas. Su presencia es a menudo magnética y tienden a atraer la atención y admiración de los demás.

Líderes Naturales: Leo tiene una inclinación natural hacia el liderazgo. Son capaces de tomar la iniciativa y guiar a otros con confianza y determinación.

Creativos y Expresivos: Son altamente creativos y disfrutan de expresar su individualidad. Les gusta destacar y mostrar su talento en diversas áreas, como el arte, el entretenimiento o la moda.

Generosos y Leales: Son muy generosos con sus amigos y seres queridos. La lealtad y el compromiso son fundamentales para ellos, y están dispuestos a apoyar a quienes les importan en todo momento.

Seguros: Leo tiende a tener una gran confianza en sí mismo y una fuerte ambición. Se sienten motivados a alcanzar sus metas y a sobresalir en lo que hacen.