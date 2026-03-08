Qué signos se encontrarán con su pasado en Mercurio Retrógado

El periodo de Mercurio Retrógrado suele generar cierta inquietud entre los signos del zodíaco, ya que este fenómeno, asociado a fallas en la comunicación y malentendidos, viene también con otra característica terrorífica para algunos: el regreso del pasado como un fantasma tormentoso.

Durante este tránsito, que en marzo de 2026 se extiende hasta el día 20, es común que reaparezcan personas con las que no hablábamos desde hace tiempo. El período coincide con un eclipse en Virgo y con el ingreso de Venus en Aries, una combinación que suele movilizar emociones, vínculos y decisiones relacionadas con el amor y las relaciones.

En este contexto, algunos signos del zodíaco podrían sentir con mayor fuerza este efecto. Para ellos, marzo puede traer reencuentros inesperados o la reaparición de historias que parecían parte del pasado.

Mercurio retrógrado: cuáles son los signos que deberán enfrentarse con su pasado

Aries

Para las personas de Aries, marzo puede convertirse en un mes de sorpresas emocionales. Con Venus transitando su signo, las cuestiones relacionadas con el amor y las relaciones cobran mayor protagonismo. En este escenario, no sería extraño que una ex pareja, un antiguo interés romántico o incluso un amigo con el que se perdió contacto vuelva a aparecer. Un mensaje en redes sociales o una conversación inesperada podría reabrir un vínculo que parecía terminado.

Los astrólogos recomiendan tomarse el tiempo necesario para reflexionar antes de retomar una historia del pasado, ya que Mercurio retrógrado también invita a revisar qué se aprendió de esas experiencias.

Virgo

El eclipse reciente en Virgo puede despertar una etapa de introspección para este signo. Durante marzo, muchas personas nacidas bajo este signo podrían sentirse más conectadas con recuerdos o situaciones que creían superadas.

El regreso del pasado puede manifestarse de distintas maneras: desde un contacto inesperado hasta una conversación pendiente que finalmente se retoma. También es posible que surja la necesidad de cerrar ciclos que quedaron abiertos. Para Virgo, este período puede ser una oportunidad para aclarar malentendidos o expresar cosas que en su momento quedaron sin decir.

Piscis

Las personas de Piscis suelen ser especialmente sensibles a los movimientos emocionales del cielo, y durante Mercurio retrógrado esto puede sentirse aún más. En marzo, los piscianos podrían encontrarse con recuerdos intensos o con la reaparición de alguien que tuvo un papel importante en su vida. Este reencuentro, ya sea virtual o presencial, podría despertar emociones que creían superadas.

Sin embargo, los astrólogos señalan que estos momentos también sirven para reflexionar y evaluar si ciertas historias merecen una segunda oportunidad o si es mejor dejarlas definitivamente en el pasado.