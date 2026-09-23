comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Acuario para el 23 de septiembre de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Acuario.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Acuario, signo de Aire regido por Urano, recibe hoy 23 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Recibirás grandes reclamos. Revisa tus relaciones anteriores, puede que no hayas hecho todo con la debida corrección. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Acuario en el amor hoy

Si estás jugando a varias puntas amorosas al mismo tiempo, debes tener especial cuidado el día de hoy. Te están vigilando.

Salud y energía de Acuario este día 23 de septiembre de 2026

Debes disminuir con los excesos. A veces el malestar general no te deja moverte con la libertad que requiere este momento de tu vida.

Horóscopo laboral de Acuario para hoy

Si piensas en invertir en asuntos domésticos, pídele consejo a alguien en quien confíes porque puedes caer en una trampa.

¿Cuáles son las fechas de Acuario?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Acuario?

Acuario pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Acuario?

Acuario es más compatible con Géminis, Libra, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Acuario?

El número de la suerte de Acuario es el 4.

¿Cómo es la personalidad de Acuario?

Acuario es un signo original, independiente y humanitario.

Acuariohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 22 de septiembre de 2026

    ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 22 de septiembre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Máximo Kirchner propone crear una herramienta de recaudación en beneficio de las provincias y los sectores más ajustados

Milei compartió con Trump una sesión del Escudo de las Américas en la ONU:“Queremos tener un rol proactivo en garantizar la seguridad hemisférica”

Tras la renuncia de Alejandro Vilches, el Gobierno anunció a Pablo Di Liscia como nuevo secretario de Discapacidad

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Economía

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina:en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina: en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

Cierra histórica fábrica de Dánica en Buenos Aires:cuándo termina su producción y qué pasará con sus 30 empleados

El Gobierno reunió a la mesa política con el Presupuesto 2027 y discapacidad como ejes clave

Garbarino, en su etapa final:la Justicia remata bienes por más de $22 millones y define qué pasará con la marca

Espectáculos

Angelina Jolie donó US$75.000 para construir una escuela para 800 niñas en Afganistán

Angelina Jolie donó US$75.000 para construir una escuela para 800 niñas en Afganistán

Cuidar casas en Mónaco:la opción para vivir en uno de los destinos más exclusivos de Europa sin pagar alojamiento

Buscan voluntarios trabajar 6 horas diarias en Brasil a cambio de alojamiento gratis, almuerzo y 2 días libres:requisitos para postularse

La guerra por la inteligencia artificial:China avanza y Estados Unidos pierde ventaja