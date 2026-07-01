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Horóscopo de Aries hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 01 de julio de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Aries para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Aries, signo de Fuego regido por Marte, recibe hoy 01 de julio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Aunque no te la pidan, en todo momento darás tu opinión. Te será casi imposible permanecer en silencio. Piensa antes de hablar. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Aries en el amor hoy

Los celos te persiguen y te llevan a conclusiones equivocadas. Reflexiona sobre tu comportamiento si quieres conservar tu pareja.

Salud y energía de Aries este día 01 de julio de 2026

Tu cuerpo necesita descanso de verdad. Acostarse no es descansar, mucho menos dormir, debes tranquilizarte.

Horóscopo laboral de Aries para hoy

Tiempo de mayor comodidad y estabilidad. Te verás favorecido de una manera especial por la actividad que desarrollas.

¿Cuáles son las fechas de Aries?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Aries?

Aries pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Aries?

Aries es más compatible con Leo, Sagitario, Acuario. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Aries?

El número de la suerte de Aries es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Aries?

Aries es un signo apasionado, valiente y directo.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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