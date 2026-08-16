Tiene solo 8 capítulos, está basada en un libro y es una de las miniseries más adictivas para ver en HBO Max este fin de semana largo

Sharp Objects, serie de HBO con Amy Adams. Foto: HBO

El fin de semana largo en Argentina ya empezó y con pronóstico de lluvias y tormentas, sobre todo, para la Ciudad de Buenos Aires, muchos deciden quedarse en casa y naturalmente comienzan a preguntarse qué serie ver en HBO Max o en Prime Video, ya que se trata de las plataformas de streaming más importantes del mercado. La recomendada para estos días es una miniserie de 8 episodios del género suspenso protagonizada por Amy Adams, en un papel que dista ampliamente de los que ha solido abordar en su carrera actoral.

La serie en cuestión es Heridas Abiertas (Sharp Objects), dirigida por Jean- Marc Vallée, recordado por películas como la galardonada Dallas Buyers Club, Demolición con Jake Gyllenhaal y Alma Salvaje con Reese Witherspoon, y estrenada en julio de 2018.

Se trata de un thriller psicológico con elementos de drama familiar y del Southern Gothic, un género de tintes góticos cuyas historias normalmente están ambientadas en el sur/medio oeste de los Estados Unidos, como es el caso de la serie de HBO Max, que transcurre en un pequeño pueblo de ficción de Missouri con pocos habitantes pero grandes y oscuros secretos por develar.

De qué trata “Heridas abiertas”, la miniserie de suspenso que se puede ver en HBO Max

En Heridas abiertas (Sharp Objects), Amy Adams interpreta a Camille Preaker, una periodista de policiales con una personalidad autodestructiva y compleja que vive en la ciudad de Saint Louis, Estados Unidos. A pedido del diario en el que trabaja, debe volver a su pueblo natal Wind Gap para investigar el asesinato de una niña y la desaparición de otra.

Atormentada por su pasado y por el vínculo con su familia, en especial, con su madre Adora, interpretada por Patricia Clarkson, Camille deberá enfrentarse a la mujer nuevamente. Además, en su estadía, se encontrará con su hermanastra adolescente Amma, una joven reservada y particularmente esquiva.

El eje de la serie estará en la investigación de Camille, que si bien se centrará en descubrir al posible responsable de los hechos criminales, al mismo tiempo, tendrá que lidiar con sus propios problemas con el alcohol y los recuerdos traumáticos de su infancia que, de hecho, serán clave también en el devenir de los capítulos.

Basada en una novela de Gillian Flynn: la historia literaria detrás de la serie

La serie de HBO Max cuenta con guion de Ariella Blejer y Dawn Kamoch basado en la novela homónima de Gillan Flynn, una escritora estadounidense conocida además por Perdida (Gone Girl), que fue llevada al cine por David Fincher en 2014.

Heridas abiertas (Sharp Objects) fue su primera novela publicada en 2006 e inmediatamente se convirtió en un éxito de ventas. Sin embargo, tuvieron que pasar 12 años para que la propuesta de una adaptación audiovisual llegara a su puerta.

Amy Adams recibió críticas positivas por su interpretación en la serie de HBO. Foto: HBO

A diferencia de la versión de HBO Max, la novela cuenta con la narración de Camille en primera persona, algo que atrapa al lector prácticamente desde el primer capítulo: los pensamientos en loop y el constante análisis de la periodista resultan verdaderamente fascinantes. Además, la producción audiovisual sumó nuevos personajes y profundizó el vínculo de Camille con su hermana Marian.

Gillian Flynn comentó que cuando supo que Amy Adams interpretaría a la protagonista de su novela “quedó maravillada” porque estaba convencida de que era la actriz indicada para darle vida a un personaje con tantas aristas psicológicas.

Un reparto de primer nivel: el brillante papel de Amy Adams y el reconocimiento a Patricia Clarkson

Sin dudas, la relación entre madre e hija que establecen Amy Adams y Patricia Clarkson es uno de los puntos destacados de la serie. Mientras la actriz de “Encantada” logra componer a una mujer implacable que intenta poner en eje su vida, Clarkson interpreta a alguien con una faceta amigable y encantadora a simple vista, pero con una segunda cara mucho más oscura y posesiva.

Tras el estreno de la serie de HBO Max, ambas fueron reconocidas por sus interpretaciones. En el caso de Amy Adams, recibió una nominación a la “Mejor actriz de miniserie o telefilme” en los Globos de Oro y Patricia Clarkson ganó en la categoría “Mejor actriz de reparto de miniserie o telefilme” de la misma premiación.

Solo 8 capítulos: por qué es la producción perfecta para maratonear en el fin de semana largo

La miniserie Heridas abiertas (Sharp Objects) es una excelente opción para ver este fin de semana largo en HBO Max para aquellos que están buscando una historia corta con final conclusivo y sin la necesidad de esperar una próxima temporada.

Sharp Objects, ideal para quienes buscan una serie de suspenso con final conclusivo y sin más temporadas. Foto: HBO

Además, la trama narrativa está estructurada de tal manera que logra que los espectadores quieran seguir viendo más y más, lo que favorece una maratón con todas las letras. El misterio se construye progresivamente y la aparición de nuevas pistas en la investigación más los detalles escabrosos del pasado de Camille, sin dudas, hacen que la tensión se mantenga hasta el último minuto.