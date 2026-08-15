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Newell`s vs. Dep. Riestra EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

Sigue en directo el partido entre Newell`s y Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Newell's vs Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026.
Newell's vs Deportivo Riestra por el Torneo Clausura 2026. Foto: Canal26.com
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Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Newell`s y Dep. Riestra por Torneo Clausura 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario.

Newell`s vs Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo

45´ Se inicia la segunda mitad

¡Comenzó el segundo tiempo en el Marcelo Bielsa!

45´ Cambio en Newell`s

Entra Martín Ortega y sale Martín Luciano.

Resumen estadístico del primer tiempo.

46´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Marcelo Bielsa! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

45´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

44´ ¡Tiro desviado de Newell`s!

Disparo de Juan Ignacio Ramírez y el remate se va afuera.

41´ Tarjeta amarilla para Newell`s

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Luca Regiardo.

40´ Tarjeta amarilla para Dep. Riestra

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Carlos Quintana.

38´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Facundo Guch fue bloqueado por Braian Sánchez.

38´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

37´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Jerónimo Gómez Mattar.

36´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Lautaro Rios fue bloqueado por Pedro Ramírez.

31´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexander Díaz fue bloqueado por Josué Reinatti.

31´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Jerónimo Gómez Mattar.

27´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

27´ ¡Tiro desviado de Newell`s!

Disparo de Jerónimo Gómez Mattar y el remate se va afuera.

25´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

23´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

22´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.

21´ Saque de arco para Newell`s

Desde el fondo la pone en juego Josué Reinatti.

20´ ¡Tiro desviado de Dep. Riestra!

Disparo de Antony Alonso y el remate se va afuera.

19´ ¡Newell`s se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Facundo Guch fue bloqueado por Milton Céliz.

17´ Tarjeta amarilla para Dep. Riestra

El árbitro le saca tarjeta amarilla a Facundo Miño.

15´ Córner para Dep. Riestra

Ejecuta el tiro de esquina Pablo Monje.

13´ Córner para Dep. Riestra

Ejecuta el tiro de esquina Milton Céliz.

12´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Braian Sánchez fue bloqueado por Lucas Carrizo.

7´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Carlos Quintana fue bloqueado por Josué Reinatti.

6´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

5´ ¡Tiro desviado de Newell`s!

Disparo de Lautaro Rios y el remate se va afuera.

5´ Córner para Newell`s

Ejecuta el tiro de esquina Facundo Guch.

2´ ¡Dep. Riestra se acerca al arco rival!

El disparo al arco de Alexander Díaz fue bloqueado por Josué Reinatti.

0’ ¡Arrancó el partido!

Se inicia el partido en el Marcelo Bielsa, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.

¿Quién es el árbitro del partido?

El partido de Newell`s y Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Luis Lobo Medina.

Formación confirmada de Newell`s

Titulares

  • (30) Josué Reinatti
  • (16) Lucas Carrizo
  • (24) Franco Escobar
  • (17) Lautaro Giannetti
  • (3) Martín Luciano
  • (19) Jerónimo Gómez Mattar
  • (20) Facundo Guch
  • (7) Walter Mazzantti
  • (5) Luca Regiardo
  • (39) Lautaro Rios
  • (99) Juan Ignacio Ramírez

Suplentes

  • (21) Gabriel Arias
  • (25) Bruno Cabrera
  • (2) Ian Glavinovich
  • (6) Martín Ortega
  • (10) Valentino Acuña
  • (35) Blas Benedetto
  • (18) Mateo García
  • (27) Lucas Gómez
  • (26) Rodrigo Herrera
  • (15) Alan Soñora
  • (8) David Sotelo
  • (36) Francisco Scarpeccio

Entrenador: Frank Kudelka

Formación confirmada de Dep. Riestra

Titulares

  • (1) Ignacio Arce
  • (24) Facundo Miño
  • (22) Cristian Paz
  • (2) Carlos Quintana
  • (5) Pedro Ramírez
  • (15) Nicolás Sansotre
  • (7) Antony Alonso
  • (8) Milton Céliz
  • (14) Pablo Monje
  • (10) Braian Sánchez
  • (11) Alexander Díaz

Suplentes

  • (23) Marino Arzamendia
  • (36) Mariano Bracamonte
  • (13) Rodrigo Gallo
  • (6) Ignacio Gariglio
  • (27) Jonatan Goitía
  • (40) Gabriel Obredor
  • (16) Nicolás Watson
  • (17) Angel Almada
  • (9) Nicolás Benegas
  • (21) Tomás González
  • (29) Agustín Graneros
  • (35) Angel Stringa

Entrenador: Guillermo Duró

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.

¿Quién transmite el partido de Newell`s y Dep. Riestra?

Canales de TV y streaming por países:

Argentina: TNT Sports Premium se encarga de pasar el partido esta noche.

¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Newell`s vs. Dep. Riestra por el Torneo Clausura 2026.

Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Newell`s recibe a Dep. Riestra en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.

Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.

Newell`sDeportivo RiestraTorneo ClausuraFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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