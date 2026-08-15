Newell`s vs. Dep. Riestra EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto del Torneo Clausura 2026

46´ Fin del primer tiempo

¡Terminó la primera mitad en el Marcelo Bielsa! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.

45´ Saque de arco para Dep. Riestra

Desde el fondo la pone en juego Ignacio Arce.

44´ ¡Tiro desviado de Newell`s!

Disparo de Juan Ignacio Ramírez y el remate se va afuera.