Cáncer: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 20 de agosto de 2026

Cáncer, signo de Agua regido por Luna, recibe hoy 20 de agosto de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: La necesidad de independencia extrema puede llevarte a actitudes impulsivas y precipitadas, reflexiona antes de tomar una decisión. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Cáncer en el amor hoy

Mejora el diálogo con tu pareja si te propones llegar a acuerdos. Oportunidades románticas en reuniones con vecinos o amigos.

Salud y energía de Cáncer este día 20 de agosto de 2026

Tienes algo nuevo y diferente que aprender mientras estés en el camino. Elige un compañero de viaje apropiado y mantén tus ojos y oídos abiertos.

Horóscopo laboral de Cáncer para hoy

Estás con mil planes luego de un prolongado cautiverio financiero. Puedes permitirte pequeños lujos que antes tenías prohibidos.

¿Cuáles son las fechas de Cáncer? Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.

El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Cáncer? Cáncer pertenece al elemento Agua.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.

Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.

Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.

Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Cáncer? Cáncer es más compatible con Escorpio, Piscis, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Cáncer? El número de la suerte de Cáncer es el 2.