El video inédito de Jorge Messi en Qatar 2022 que emociona a los hinchas: el gesto que resume su bajo perfil

Jorge Messi en Qatar 2022 Foto: captura video

La final del Mundial de Qatar 2022 dejó escenas imborrables para la historia del fútbol argentino: el desahogo de Lionel Messi, la consagración de la Scaloneta, los penales ante Francia y una celebración que parecía no tener final. Argentina venció a Francia por penales luego del 3-3 en el estadio Lusail y consiguió su tercera Copa del Mundo, en una definición que quedó instalada entre las más dramáticas de todos los tiempos.

Sin embargo, más allá de los goles, los abrazos y la imagen de Messi levantando el trofeo, hay momentos pequeños que también explican por qué aquella noche sigue generando emoción. Uno de ellos tiene como protagonista a Jorge Messi, padre y representante histórico de Lionel, quien aparece en videos inéditos difundidos desde el interior del estadio tras la final.

Qué muestran los videos inéditos de Jorge Messi tras la final

Las imágenes revelan el clima íntimo que se vivía una vez terminada la ceremonia principal. Mientras los familiares de Lionel Messi aguardaban para reencontrarse con el capitán argentino, algunos hinchas que todavía permanecían en las tribunas detectaron la presencia de los Messi cerca de la zona de acceso interno del estadio Lusail.

Video inédito de Jorge Messi en Qatar 2022

En ese contexto, un fanático le pidió a Jorge Messi que firmara una camiseta de la Selección Argentina. La reacción fue tan breve como contundente: lejos de asumir un rol protagónico, el padre de Leo respondió con un gesto de modestia, como si quisiera dejar en claro que el centro de la escena no era él. Ese detalle fue interpretado por muchos como una muestra del bajo perfil, la humildad y la sencillez que mantuvo durante gran parte de la carrera de su hijo.

La humildad detrás del apellido Messi

La escena impactó porque ocurrió en una noche en la que todo parecía habilitar cualquier exceso emocional. Argentina acababa de lograr el título más esperado, Lionel Messi había completado el capítulo que le faltaba a su carrera y la familia vivía un momento de felicidad absoluta. Aun así, Jorge Messi eligió responder con discreción.

Jorge Messi junto a Antonela Roccuzzo en Qatar 2022 Foto: REUTERS

Ese comportamiento conecta con una imagen que se repitió durante décadas: la de un padre presente, cercano a las decisiones importantes de Lionel, pero habitualmente alejado del show mediático. Jorge acompañó a Leo desde sus primeros pasos en Rosario, su formación en Newell’s y el salto decisivo hacia Barcelona, una etapa clave para el desarrollo futbolístico y personal del campeón del mundo.

La noche más importante de Messi también tuvo escenas familiares

Mientras el foco global estaba puesto en Lionel Messi, Ángel Di María, Emiliano Martínez, Kylian Mbappé y la definición por penales, en los pasillos del estadio Lusail se vivía otra película. Allí estaban los familiares, los afectos y las personas que acompañaron el camino hasta la cima.

En ese marco, los videos de Jorge Messi adquieren otra dimensión. No muestran una jugada ni una celebración multitudinaria, sino un instante humano: un padre esperando para abrazar a su hijo después de la conquista más importante de su vida deportiva. Esa simpleza es, justamente, lo que volvió viral y emotivo el registro.

El pedido de los hinchas y una reacción que dice mucho

Uno de los momentos más comentados del material ocurre cuando los simpatizantes argentinos comienzan a pedir autógrafos desde la tribuna. Al notar a Jorge Messi, varios intentan llamar su atención. La camiseta albiceleste aparece como símbolo de una noche histórica, pero la respuesta del padre de Lionel no busca capitalizar el momento.

Su gesto corporal, entre la sorpresa y la humildad, fue leído como una forma de decir que el verdadero protagonista estaba en otro lado. Esa reacción explica por qué el video generó tanta repercusión: en una era dominada por la exposición, Jorge Messi eligió correrse de la foto.

El legado silencioso de Jorge Messi en la carrera de Lionel

La historia deportiva de Lionel Messi no puede entenderse sin la figura de su padre. Jorge fue parte de las decisiones más importantes de su trayectoria, desde el acompañamiento inicial en Rosario hasta la administración de una carrera que alcanzó una dimensión global.

Pero el video de Qatar 2022 permite mirar otro costado: el de los valores familiares, la prudencia y la idea de que el apellido Messi, incluso en la noche más gloriosa, no necesitaba estridencias para hablar por sí mismo. Ese gesto mínimo, casi accidental, terminó diciendo más que cualquier discurso.