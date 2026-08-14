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Fin de semana largo con frío, nubes y lluvias aisladas en el AMBA: cómo estará el clima para el Día del Niño

Planes bajo techo y abrigo a mano: el AMBA tendrá un fin de semana largo gris e inestable, justo para el Día del Niño.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lluvias en Buenos Aires
Lluvias en Buenos Aires Foto: NA archivo
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El fin de semana largo llega al Área Metropolitana de Buenos Aires con un pronóstico poco alentador para quienes esperaban varios días de sol. El clima en el AMBA estará marcado por cielo mayormente nublado, ambiente fresco, viento y chances de lluvias aisladas, en una seguidilla de jornadas grises que obligará a revisar los planes al aire libre.

El dato central para las familias es que el domingo 16 de agosto se celebra el Día del Niño, por lo que muchos ya organizan salidas, reuniones, paseos o actividades especiales. Sin embargo, el tiempo podría jugar un papel importante: aunque no se espera un evento severo, sí habrá condiciones inestables y una sensación térmica más baja por la presencia de viento y humedad.

Viernes: arranca el fin de semana largo con cielo cubierto y frío

El inicio del fin de semana largo en Buenos Aires tendrá características bien invernales. Desde las primeras horas se espera un cielo cubierto, con abundante nubosidad y temperaturas bajas para comenzar la jornada. La mínima rondaría los 10°C, mientras que la máxima apenas llegaría a valores cercanos a los 13°C.

Lluvias; tormentas Foto: Pexels

El viento del sector este y la falta de sol harán que el ambiente se perciba más frío de lo que marca el termómetro. Por eso, quienes deban salir temprano o trasladarse por la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense deberán hacerlo con abrigo, calzado cerrado y alguna prenda impermeable.

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Aunque la probabilidad de lluvia no será extrema, no se descartan lloviznas o precipitaciones aisladas durante distintos momentos del día. La recomendación es no confiarse: el paraguas o una campera resistente al agua pueden evitar sorpresas.

Sábado: nubes, viento y un clima poco ideal para estar al aire libre

El sábado continuará la misma tendencia en el AMBA. El cielo seguirá mayormente nublado desde la mañana y el viento podría volver a ser protagonista, especialmente en zonas abiertas, cercanas al Río de la Plata o en corredores urbanos donde la sensación térmica suele bajar con mayor intensidad.

Lluvias, tormentas y viento en la ciudad.
Lluvias y tormentas dificultan la circulación. Foto: REUTERS

La temperatura mínima se ubicaría cerca de los 12°C, mientras que la máxima podría alcanzar los 16°C. Aunque será una jornada algo menos fría que la anterior, la falta de sol y la humedad mantendrán un ambiente poco agradable para actividades prolongadas al aire libre.

El panorama no implica cancelar todos los planes, pero sí conviene elegir opciones flexibles. Los paseos breves, las salidas con resguardo o las actividades bajo techo aparecen como las alternativas más convenientes. Durante la tarde y la noche podrían presentarse lloviznas intermitentes, por lo que será importante seguir la evolución del pronóstico.

Domingo 16: Día del Niño con tiempo inestable en el AMBA

El domingo 16 de agosto, Día del Niño, se perfila como una jornada clave para miles de familias del AMBA. Muchos centros comerciales, plazas, espacios recreativos y casas familiares tendrán actividades previstas, pero el clima podría condicionar parte de la agenda.

La mañana comenzaría con cielo cubierto, ambiente fresco y una mínima cercana a los 13°C. Durante las primeras horas del día podrían aparecer lluvias aisladas, aunque no necesariamente de manera continua. La máxima volvería a ubicarse cerca de los 16°C, con viento leve a moderado y una sensación térmica que podría sentirse más baja en exteriores.

Para quienes tengan festejos por el Día del Niño, lo más recomendable será priorizar lugares cerrados o contar con un plan alternativo. Si la idea es salir a pasear, conviene hacerlo con abrigo y estar atentos a posibles cambios rápidos en el cielo. No será un domingo de temporal, pero sí de clima inestable, gris y húmedo.

¿Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires?

La mejora del clima no llegaría de forma inmediata. El comienzo de la próxima semana podría mantener condiciones variables, con presencia de viento del sur, aire frío y nuevas chances de precipitaciones débiles. El descenso de temperatura se haría sentir especialmente durante las mañanas.

Recién con el avance de la semana podrían aparecer señales de mayor estabilidad, aunque todavía con nubosidad y marcas térmicas típicas del invierno. El regreso firme del sol, por ahora, no aparece como protagonista inmediato del pronóstico.

Recomendaciones para el fin de semana largo

Ante este escenario, la clave será planificar con cautela. Para moverse por el AMBA durante el fin de semana largo, conviene llevar campera impermeable, abrigo liviano pero efectivo y paraguas compacto. También es aconsejable revisar el pronóstico antes de salir, sobre todo si hay actividades familiares por el Día del Niño.

En resumen, Buenos Aires tendrá un fin de semana largo atravesado por nubes, frío, viento y lluvias aisladas. No se espera un clima extremo, pero sí lo suficientemente inestable como para modificar planes al aire libre. El domingo 16, día central para las celebraciones infantiles, pedirá mirar el cielo de cerca y tener siempre una alternativa bajo techo.

ClimaServicio Meteorológico NacionalDía del niño
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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