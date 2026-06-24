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¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Escorpio para el 24 de junio de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Escorpio para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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En la astrología, Escorpio está regido por Plutón. Su elemento es el Agua y la piedra que le corresponde energéticamente es Topacio. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 24 de junio de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Escorpio en el amor hoy

Todos tenemos un pasado que nos atormenta hasta cierto punto. No juzgues a tu pareja por lo que pueda haber vivido, acéptalo.

Salud y energía de Escorpio este día 24 de junio de 2026

Encontrarás en un amigo todo lo que necesitas para poder superar tus peores crisis. Aprende a confiar plenamente en aquellos que lo merecen.

Horóscopo laboral de Escorpio para hoy

No le des a aquellos que esperan tu caída una oportunidad. Asegúrate de tener cada variable bajo tu control. Esfuérzate.

¿Cuáles son las fechas de Escorpio?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Escorpio?

Escorpio pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Escorpio?

Escorpio es más compatible con Cáncer, Piscis, Virgo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Escorpio?

El número de la suerte de Escorpio es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Escorpio?

Escorpio es un signo determinado, apasionado y reservado.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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