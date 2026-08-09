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Cómo es y dónde queda El Prado, el cementerio elegido por Lionel Messi para despedir a su padre Jorge

Jorge Messi será despedido en un cementerio privado a las afueras de Rosario. Cuenta con 15 hectáreas y un servicio íntimo clave para resguardar la privacidad de la familia del futbolista.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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El padre de Lionel tenía 68 años.
El padre de Lionel tenía 68 años. Foto: Cuenta de Instagram de Jorge Messi
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La muerte de Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, generó profunda tristeza en el mundo del fútbol. El capitán del la Selección Argentina regresó de Estados Unidos para acompañar a su familia y despedir sus restos en El Prado, un cementerio privado a las afueras de Rosario.

El lugar se encuentra a unos 16 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Rosario, un dato relevante ante el operativo previsto para la llegada de Lionel Messi a la ciudad, que se dará en el marco de un súper operativo policial para evitar que los fanáticos retrasen su llegada y pueda transitar el duelo con la mayor privacidad posible.

Cementerio El Prado, donde descansarán los restos de Jorge Messi Foto: Gentileza Cementerio El Prado

El predio se caracteriza por su entorno parquizado y sus espacios pensados para el recogimiento. La despedida se desarrollará durante la noche del sábado en un ámbito privado, junto a familiares y personas cercanas.

Cómo es El Prado, el cementerio donde descansarán los restos de Jorge Messi

El Prado es un cementerio parque privado que cuenta con 15 hectáreas parquizadas, con árboles, flores, espejos de agua y construcciones de estilo europeo. El diseño del lugar está pensado como un espacio de tranquilidad y recogimiento, con amplias áreas verdes y sectores destinados a diferentes tipos de ceremonias. Según la información publicada por la institución, el parque fue concebido para ofrecer un entorno de paz y respeto para las familias.

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El predio cuenta con distintas instalaciones destinadas a acompañar a las familias durante las despedidas. Entre ellas, dispone de salas velatorias, incluida una sala principal con vista al parque y un espacio independiente pensado para el descanso de los familiares más cercanos. El cementerio privado también ofrece servicios funerarios, ceremoniales personalizados y un espacio destinado a la inhumación y la cremación.

Cementerio El Prado, donde descansarán los restos de Jorge Messi Foto: Gentileza Cementerio El Prado

El objetivo, en este caso, será preservar la privacidad de la familia Messi. Por eso, la despedida de Jorge Messi se realizará de manera íntima, sin acceso público y con un operativo de seguridad previsto para el arribo de Lionel a Rosario.

Uno de los rasgos distintivos del cementerio es su extensión, además de contar con árboles, flores, espejos de agua y construcciones de estilo clásico europeo. El concepto del cementerio - parque busca diferenciarse de los cementerios tradicionales con un entorno en el que la naturaleza tiene un papel central. Dentro del predio hay parcelas destinadas al descanso de los seres queridos, espacios para la inhumación de cenizas y sectores preparados para ceremonias de despedida.

Cementerio El Prado, donde descansarán los restos de Jorge Messi Foto: Gentileza Cementerio El Prado

Qué servicios ofrece el cementerio El Prado de Rosario donde Lionel Messi despedirá a su padre Jorge

Según la información institucional, El Prado cuenta con:

  • Salas velatorias y espacios VIP para familiares cercanos.
  • Parcelas para inhumación.
  • Espacios destinados a las cenizas.
  • Servicio de cremación.
  • Ceremonias personalizadas.
  • Servicios de traslado e inhumación.
  • Atención y asistencia permanente.

Además, el predio está preparado para recibir a las familias en un entorno privado, con instalaciones destinadas a los momentos de despedida.

Cementerio El Prado, donde descansarán los restos de Jorge Messi Foto: Gentileza Cementerio El Prado

Por qué la ubicación de El Prado es clave para la llegada de Lionel Messi

La cercanía del cementerio con el Aeropuerto Internacional de Rosario facilitará el traslado de Lionel Messi una vez que llegue a la ciudad para despedir a su padre.

El capitán argentino regresará de urgencia para reunirse con su madre, sus hermanos y el resto de su familia. Desde el aeropuerto, el operativo previsto contempla su traslado bajo estrictas medidas de seguridad hasta el lugar de la despedida para que puedan tener una ceremonia en total privacidad y lejos de la exposición pública.

Jorge Messi CementerioLionel Messi
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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