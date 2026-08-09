Video emotivo: Rodrigo De Paul convirtió un gol para Inter Miami y se lo dedicó a Lionel Messi tras la muerte de su papá

El futbolista se lo dedicó a Lionel Messi tras la muerte de su papá Jorge. Foto: Captura de pantalla MLS

Rodrigo De Paul convirtió el primer gol del Inter Miami a los 32 minutos del primer tiempo y se lo dedicó a Lionel Messi tras la muerte de su papá, Jorge Messi. El mediocampista de la Selección Argentina remató de media distancia y, en el festejo, mostró una camiseta con el apellido “Messi” para dedicársela a su amigo.

El mediocampista argentino convirtió el primer gol del equipo a los 32 minutos del primer tiempo.

La jornada del sábado 8 de agosto estuvo atravesada por la triste noticia del fallecimiento de Jorge Messi, el papá de Lionel, quien perdió la vida a los 68 años tras batallar contra una dura enfermedad. En este contexto, donde hubo mensajes en apoyo al capitán de la Selección Argentina, Rodrigo De Paul se sumó, pero en el plano futbolístico.

Es que el mediocampista jugó el partido entre Inter Miami y Monterrey que comenzó en la noche del sábado y coincidió que convirtió un golazo de media distancia para ponerse en ventaja en el marcador, pero al mismo tiempo, dedicarle el festejo a Lionel.

El emotivo gesto de De Paul durante el partido del Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

De Paul inmediatamente se sacó la camiseta y debajo tenía la de Messi puesta. Con sus dedos hacia abajo, señaló el apellido y el número 10 como muestra de apoyo a Leo. Sus compañeros corrieron a abrazarlo para celebrar el gol, pero lógicamente, la cámara se quedó con la dedicatoria emotiva.

La familia Messi había confirmado en junio que Jorge atravesaba un problema de salud y que se encontraba bajo seguimiento médico, aunque sin revelar detalles médicos. En aquel comunicado, el entorno del capitán argentino aclaró que solo la familia más cercana contaba con información precisa sobre su estado delicado y, tras batallar contra la enfermedad, falleció a los 68 años.

El emotivo gesto de De Paul durante el partido del Inter Miami. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Así fue la última aparición pública de Jorge Messi en Miami

En medio del dolor por la noticia, volvió a tomar fuerza una imagen que hoy emociona a los fanáticos: la última aparición pública de Jorge Messi junto a Lionel, una postal familiar que ahora cobra un significado muy especial.

La última vez queJorge Messifue visto públicamente junto a su hijo se dio en un contexto muy distinto, marcado por el fútbol, la familia y la emoción. En aquel momento, el padre del capitán argentino acompañó a Lionel desde un lugar discreto, como lo hizo durante gran parte de su vida.

Última aparición de Jorge Messi.

Esa imagen junto a Lionel, que en su momento fue tomada como una escena familiar más, hoy se transformó en un recuerdo cargado de nostalgia. Para muchos fanáticos, representa el vínculo entre un padre que acompañó desde el silencio y un hijo que construyó una carrera irrepetible.