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Dura 1 hora y 47 minutos, está inspirada en un caso real y tiene un misterio que te atrapa hasta el final

La película británica está protagonizada por Jessie Buckey, conocida por sus papeles en La Hija Oscura y Hamnet. Así es Beast, disponible para ver en Prime Video.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Jessie Buckey y Johnny Flynn
Jessie Buckey y Johnny Flynn Foto: Prime Video
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Qué películas o series ver en Prime Video o HBO Max es una pregunta recurrente de los usuarios sobre todo en el fin de semana. Y un plan ideal para este sábado, sin dudas, está relacionado con un filme de trama particular de solo 1 hora y 47 minutos. Se trata de Beast (Secretos Oscuros), una película inspirada en una serie asesinatos ocurridos en la Isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, entre los años 1957 y 1971.

Escrita y dirigida por Michael Pearce, un realizador oriundo de ese destino británico, sigue la historia de Moll, una agente de turismo de 27 años que vive con su familia en Jersey. Oprimida por las reglas y estructuras de su madre, sobre todo, se ve atraída por un hombre misterioso y reservado llamado Pascal, en medio de una serie de asesinatos a jóvenes mujeres que ocurren en la isla.

El apasionado romance se ve trastocado luego de que el joven es acusado de ser el responsable de los crímenes. Moll no duda en defenderlo aunque, poco a poco, comienza a preguntarse si efectivamente su enamorado es quien dice ser.

Uno de los puntos fuertes de Beast (Secretos Oscuros) es esa dualidad que ofrece la trama a partir del desarrollo del conflicto: quién miente y quién dice la verdad. Por supuesto, la frutilla del postre es el final con un giro dramático que pocos esperarían.

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Jessie Buckey, protagonista de Beast. Foto: Prime Video

Pearce toma elementos de los mejores thrillers psicológicos de la historia del cine y se los apropia en esta película para construir una vuelta de tuerca entre macabra y fascinante sobre todo en los últimos minutos de la cinta. El director ganó un BAFTA en 2019 como realizador y escritor audiovisual revelación por este filme.

Jessie Buckey y Johnny Flynn, la clave de Beast (Secretos Oscuros)

Ambos conforman una pareja que transmite pasión y, al mismo tiempo, desconfianza. Se complementan entre el desorden, el impulso y las reglas sociales que impone la propia Isla de Jersey. Buckey, de hecho, fue destacada por The Guardian y The New York Times por su interpretación “animalística” y fuera de lo común. Los actores le dan vida a Moll y Pascal para forjar un romance oscuro con dinámicas tóxicas que se convierte en la clave de la película.

El caso real de la película de Prime Video

Si bien la historia de Moll y Pascal es ficticia, el director Michael Pearce aseguró que inspiró su historia en los crímenes de la Isla de Jersey que sí existieron. El perpetrador fue Edward Paisnel, detenido a finales de los años 70 por agredir tanto a niños como a mujeres por más de veinte años.

Best, macabra película romántica
La historia está inspirada en los crímenes de Jersey. Foto: Prime Video

Debido al horror de sus homicidios se lo apodó como “La Bestia de Jersey”: el sujeto atacaba con una máscara de goma y muñequeras de clavos a sus víctimas. En total fue condenado por 13 cargos de violación y sodomía a cumplir 30 años de prisión. Finalmente, el asesino murió en la Isla de Wight en julio de 1994 a los 69 años.

PelículasPrime Video
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temáticas sociales y policiales. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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