Murió Jorge Messi: las fotos de la llegada de Lionel y Antonela Rocuzzo a Rosario

Lionel Messi and his wife Antonela Roccuzzo arrive at Rosario's international airport Islas Malvinas, following the death of Messi's father, Jorge Messi, in Rosario, Argentina, August 8, 2026. REUTERS/Agustin Marcarian Foto: REUTERS

Lionel Messi arribó a la ciudad de Rosario cerca de las de 20:45 tras un viaje de poco más de ocho horas desde la ciudad de Miami para estar presente en el velatorio de su padre Jorge Messi. El futbolista llegó con su familia y realizó los trámites pertinentes en el Aeropuerto Islas Malvinas.

El campeón del mundo se trasladará al cementerio de El Prado, ubicado en la localidad de Pérez, en Santa Fe, para darle el último adiós a su padre. Mientras tanto, miles de seguidores y fanáticos del astro del fútbol aguardan en el ingreso al predio con el objetivo de acompañar a Lio en este difícil momento.

Lionel Messi llegó a Rosario Foto: Captura

Jorge Messi murió a los 68 años este sábado a las 2 de la mañana en el Sanatorio Centro de Rosario. Lo confirmó el propio centro de salud en un comunicado.

Antonella Rocuzzzo y Lionel Messi bajando del avión que tomaron en Fort Lauderdale. Foto: REUTERS

“Acompañamos a sus familiares y seres queridos en este difícil momento, expresándoles nuestras más sinceras condolencias”, expresaron.

La foto de Lionel Messi llegando a la ciudad de Rosario. Foto: Captura

En tanto, las autoridades del centro médico también indicaron que no darían mayor información sobre la situación de salud que atravesó el paciente por respeto a la familia.

El avión en el que arribó el campeón del mundo. Foto: Captura

“En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de los pacientes, y por respeto a la privacidad de la familia, no se brindarán mayores detalles sobre las circunstancias médicas del fallecimiento”, finalizaron.

Fanáticos y seguidores en el ingreso al cementerio de El Prado. Se presentaron en el lugar para acompañar al astro del fútbol. Foto: Captura

Lionel Messi ya se encuentra en el cementerio de El Prado

El futbolista ya se encuentra dentro del predio de El Prado para participar del velatorio de su padre. Su hermano fue quien lo buscó en el Aeropuerto Islas Malvinas en una camioneta.

La camioneta que trasladó a Lionel Messi a El Prado. Foto: Captura

En el lugar, ya se encuentran amigos y allegados a la familia que se presentaron allí para darle el último adiós al hombre que fue clave en la carrera de su hijo de 39 años.

La importancia de Jorge Messi en la carrera de su hijo Lionel

Jorge Messi tuvo que aprender en la cancha como su hijo. Desde temprana edad trabajó en la empresa Acindar como supervisor y gerente en control de calidad. Viajaba desde Rosario hasta Villa Constitución cada día para poder darles una mejor vida a su familia. Todo cambió cuando su hijo comenzó a jugar al fútbol.

Lionel tenía un talento innato y él se propuso dejar su oficio para alentar la carrera de su hijo en este deporte. Así, un buen día, llegó el fichaje de Lio en el Barcelona. El acuerdo con el club tuvo idas y vueltas, pero un 14 de diciembre de 2000, Carles Rexach, secretario del F.C. Barcelona, se comprometió a fichar a Lionel y a hacerse cargo del tratamiento de crecimiento que el joven necesitaba.

Lionel Messi con su padre Jorge, clave en su carrera deportiva. Foto: Archivo

Aquel acuerdo en “servilleta” fue la garantía de Jorge Messi, que pasó de ser un trabajador más a convertirse en el representante del mejor futbolista del mundo. Contratos millonarios, reuniones con dirigentes deportivos y con marcas que pedían a Lio para que fuera protagonista de sus publicidades.

En una entrevista, Lionel dijo que su padre “era su mejor amigo” y que siempre había estado a su lado. “Me acompañó en cada momento. Yo terminaba un partido y le escribía a él, o estábamos viendo algún partido y comentábamos”, expresó en su momento.