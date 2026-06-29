Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo de Libra hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 29 de junio de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Libra.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Libra, signo de Aire regido por Venus, recibe hoy 29 de junio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: No dejarás pasar de largo las oportunidades que se vayan presentando. Sagacidad y empuje te llevarán a romper con viejos esquemas. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

Una persona que tiene poder sobre ti puede intervenir de repente en tu vida amorosa y facilitarte las cosas hoy.

Salud y energía de Libra este día 29 de junio de 2026

Algunas dolencias pueden ser psicosomáticas. Te beneficiarán los ejercicios de relajación, yoga, ejercicios respiratorios y/o la natación.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

Un nuevo negocio se te presentará en el momento menos esperado, aprovéchalo. Se te abren nuevos abanicos de posibilidades.

¿Cuáles son las fechas de Libra?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra?

Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Libra?

Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra?

El número de la suerte de Libra es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Libra es un signo diplomático, encantador y justo.

Librahoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Horóscopo de Aries de hoy:lunes 30 de junio de 2025

    Horóscopo de Aries de hoy: lunes 30 de junio de 2025
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Diego Santilli es nuevo jefe de Gabinete:de su primer mensaje en el cargo a las felicitaciones de Bullrich y Macri

Diego Santilli es nuevo jefe de Gabinete: de su primer mensaje en el cargo a las felicitaciones de Bullrich y Macri

Javier Milei anunció que Diego Santilli reemplazará a Manuel Adorni como jefe de Gabinete

Florencio Varela:el nuevo asfalto de Río Juramento fue habilitado al tránsito y generó una vía conectiva en Villa Vatteone

En medio de tensiones políticas sin resolver, Javier Milei asistirá a la cumbre de Mercosur en Paraguay

Economía

Golpe al bolsillo en julio:aumentos en el transporte, las prepagas, los alquileres y colegios privados

Golpe al bolsillo en julio: aumentos en el transporte, las prepagas, los alquileres y colegios privados

ANSES julio 2026:qué día cobrás si tu DNI termina en 0, 1, 2 o 3

Retirar dinero sin tarjeta de débito es más fácil:cómo hacerlo en cajeros automáticos y límites máximos actualizados

ANSES cierra junio con pagos clave:quiénes cobran este lunes 29 y cuándo arranca julio

Internacionales

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos:“Es mi deber”

María Corina Machado afirmó que “llegó el momento” de volver a Venezuela tras los terremotos: “Es mi deber”

La isla más aislada del mundo que es codiciada por China:qué hay detrás de Rapa Nui y la disputa con Estados Unidos

Uniendo Sudamérica bajo tierra:el corredor bioceánico de 14 kilómetros que conectará a dos países durante todo el año

Netanyahu calificó de “histórico” el acuerdo entre Israel y Líbano:“Es un duro golpe para Irán y Hezbollah”