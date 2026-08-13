Tormentas y frío en Buenos Aires: así estará el clima el fin de semana largo

Lluvias en el AMBA Foto: REUTERS

El clima para este fin de semana largo en Buenos Aires no será muy diferente a las condiciones que vienen azotando a la provincia: nubosidad abundante, temperaturas frías y largas horas de lluvias y tormentas continuarán afectando distintos sectores del territorio bonaerense.

Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana largo estará marcado por un escenario de tiempo inestable, ambiente frío y cielo mayormente cubierto, aunque las lluvias no se presentarán con la misma intensidad todos los días. El período más complicado se concentrará entre el viernes y el domingo, mientras que hacia el lunes comenzará a notarse una mejora parcial, aunque con viento fuerte como protagonista.

En este contexto, quienes tengan planes al aire libre deberán estar atentos a la evolución del tiempo, ya que las probabilidades de lluvia se mantendrán bajas pero persistentes en distintos momentos del fin de semana. Además, las temperaturas seguirán en valores frescos para la época, con mínimas de entre 8 °C y 13 °C y máximas que no superarán los 16 °C, lo que obligará a mantener el abrigo a mano durante toda la jornada.

Cuándo mejora el tiempo en Buenos Aires

La mejora más clara comenzaría a notarse a partir del lunes, cuando dejarían de registrarse lluvias sobre la provincia. Sin embargo, el viento fuerte impedirá que la jornada se perciba completamente agradable, sobre todo durante las primeras horas y en zonas abiertas.

Recién hacia el martes, con menos viento y sin lluvias importantes, el clima empezaría a mostrar una transición hacia condiciones más estables. Aun así, el cielo mayormente nublado y las temperaturas frescas mantendrán un escenario típicamente invernal, con poco sol y sensación de humedad en el ambiente.

Lluvias y tormentas. Foto: REUTERS

Qué tener en cuenta para el fin de semana largo

Para quienes tengan previsto viajar o realizar actividades al aire libre, el dato clave será seguir la evolución del domingo, que aparece como el día más comprometido por lluvias aisladas. También habrá que prestar atención al lunes por las ráfagas intensas, que podrían afectar la circulación en rutas, accesos y zonas expuestas.

En síntesis, el fin de semana largo en Buenos Aires tendrá frío, nubosidad, lluvias aisladas y viento fuerte, con una mejora gradual recién hacia el inicio de la próxima semana. Aunque no se espera un temporal generalizado, el clima seguirá lejos de ofrecer condiciones plenamente estables.

Cómo sigue el clima, día por día