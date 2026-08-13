Vuelve a funcionar una histórica empresa de lácteos: estuvo 6 meses paralizada, cambió de dueño y producirá 350 toneladas de quesos

Empresa Sudamericana de Lácteos vuelve a la actividad. Foto: Sudamericana de Lácteos

Otra fábrica de la Argentina vuelve a funcionar tras permanecer más de seis meses paralizada. Se trata de Sudamericana de Lácteos, ubicada en la ciudad de Díaz, en la provincia de Santa Fe. Desde la compañía indicaron que, a inicios del mes de julio, asumieron nuevos directivos y que la producción regresará progresivamente.

Los dueños manifestaron que si bien la planta tiene una capacidad para procesar 250.000 litros de leche, en esta primera etapa, solo producirán 100.000 litros diarios. El objetivo es poder funcionar de manera óptima y eficaz hasta alcanzar la capacidad de producción previa a la paralización de principios de año cuando Lácteos Servio estaba a cargo.

De la parálisis a la reactivación: el rescate de la fábrica láctea en Santa Fe

Pablo González es el nuevo dueño de Sudamericana de Lácteos. El empresario de Santa Fe informó que asumió la dirección de la fábrica e inició un largo proceso de reactivación que incluyó la limpieza total de las instalaciones y la reparación de algunas maquinarias.

Sudamericana de Lácteos no funcionaba desde enero, entonces, la estrategia estuvo puesta en optimizar los procesos para que la elaboración de los productos sea más ágil. Asimismo, González expresó en diálogo con La Nación que, desde la empresa, ya recibieron a quienes los abastecerán de aquí en adelante.

Sudamericana de Lácteos se encuentra en Díaz, Santa Fe. Foto: Sudamericana de Lácteos

Producción a gran escala: 100.000 litros de leche diarios para elaborar queso barra

González también indicó que la próxima semana se iniciará la producción dentro de la fábrica concretamente. Señaló que se recibirán 100.000 litros de leche y se comenzará a elaborar queso barra.

En tanto, el empresario manifestó que, debido a la caída de la actividad, muchos productores se ofrecieron para ser parte de la nueva etapa de Sudamericana de Lácteos.

“Nuestra fábrica viene como anillo al dedo para poder captar esa leche, Sancor no se sabe cuándo va a volver y Verónica lo mismo”, señaló.

Sudamericana de Lácteos volverá funcionar progresivamente. Foto: Sudamericana de Lácteos

Mercado interno y exportación: a qué países llegará la producción santafesina

Asimismo, la fábrica santafesina iniciará la elaboración de productos con un objetivo de mercado interno de 350 toneladas mensuales con distribuidores de Ciudad de Buenos Aires y el GBA. Por otro lado, indicaron que el resto de producción se enviará a Mercados del Cono Sur, es decir, a países vecinos como Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay. En total, el 70% de lo elaborado se destinará a la exportación.

El acuerdo clave con Atilra para garantizar la continuidad laboral

Sudamericana de Lácteos volverá al ruedo con 76 trabajadores que permanecieron vinculados a la planta durante el proceso de freno productivo que fue desde enero hasta julio.

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) acordó con la empresa regularizar todas las deudas que se acumulan desde la paralización y los pagos a los trabajadores serán escalonados. Además, señalaron que no habrá despidos, pero que la jornada se reducirá en un 75% hasta que la producción recupere su funcionamiento normal.

Los trabajadores fueron reincorporados. Foto: Sudamericana de Lácteos

Marcas y productos: las líneas comerciales que vuelven al mercado

También manifestaron que volverá al mercado el queso barra bajo la marca Sudamlac. Pablo González advirtió que la situación es compleja, pero están decididos a seguir avanzando con el proceso. “Tomamos la posta hace un mes, hay que continuar trabajando y desenredar ciertas cosas”, reiteró.

El impacto socioeconómico en la localidad de Díaz y sus familias

Díaz es un pueblo de apenas 2.200 habitantes, por lo que la actividad de Sudamericana de Lácteos tiene un peso fundamental en la economía local y en la generación de empleo. En ese contexto, la reactivación de la planta y el regreso de los 76 trabajadores representa un importante aliciente para la comunidad y vuelve a poner en marcha el movimiento económico de la localidad.