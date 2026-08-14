Femicidio en Villa Devoto: el informe preliminar señala que Romina Calvo fue asesinada de 40 puñaladas por su pareja

La víctima fue identificada como Romina Calvo, quien trabajaba con Pitty, la numeróloga. Foto: Captura

El Juzgado Nacional Criminal y Correccional 62 se encuentra investigando el femicidio de Romina Calvo (40), ocurrido este miércoles en horas de la mañana en una vivienda de Pedro Morán al 5200 en el barrio porteño de Villa Devoto. Por el crimen está detenido el marido de la mujer, identificado como Walter Humberto Verón (56).

En las últimas horas, los médicos forenses pudieron constatar en un informe preliminar de la autopsia que la víctima fue asesinada con un arma blanca (un tipo de cuchillo carnicero de mango blanco) y que recibió 40 puñaladas en el cuello, además, de lesiones punzocortantes en esa área del cuerpo, según detalló la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, las autoridades judiciales se encuentran a la espera de los datos finales para determinar la causal de muerte.

Villa Devoto: dónde está el hombre acusado del femicidio de Romina Calvo

Tras el llamado al 911 de esta mañana, las autoridades policiales se dirigieron a la casa de Pedro Morán. Allí se encontraron con un joven de 21 y un niña de 8 años, hijos del matrimonio, quienes le dijeron que su padre había matado a su madre horas antes.

Femicidio en Villa Devoto: el lugar del hecho. Foto: Captura

Efectivamente, los agentes hallaron el cuerpo de la mujer en una habitación del domicilio y, pocos minutos después, lograron atrapar al femicida a solo unas cuadras del lugar del hecho. El sujeto se encuentra internado en el Hospital Vélez Sarsfield en grave estado debido a las lesiones que se produjo él mismo en el cuello tras cometer el asesinato de su mujer.

El juez Darío Bonnano, a cargo de la investigación del crimen, caratuló la causa como “femicidio y tentativa de suicidio”.

La macabra carta que dejó el femicida en Villa Devoto

En la pesquisa que realizaron los oficiales de Policía se encontró una carta que dejó el asesino luego de matar a Romina. En ese escrito, el hombre “pedía perdón” por lo ocurrido y le echaba la culpa a su mujer “por los problemas económicos” que supuestamente estaban atravesando.

La carta que dejó el asesino. Foto: Captura

En uno de los fragmentos de la carta, Walter Humberto Verón sostiene: “Estoy muy cansado de toda esta injusticia que estoy pasando con esta Romina que no la aguanto más. Trabajé tanto por ella, mis hijos, y ahora como tiene esos contactos nuevos”.

Más adelante en el texto, el sujeto menciona a la reconocida numeróloga Pitty, con quien Romina trabajaba en uno de sus locales de velas y productos esotéricos “Esa Pity le cambió toda su personalidad. Y me quiere fuera de la casa”, manifestó.

Cuál era la relación de “Pitty, la numeróloga” con la víctima

Inmediatamente después de que se dio a conocer el hecho, la numeróloga Verónica Assad, conocida como Pitty, confirmó que trabajaba con Romina desde hacía un tiempo. Assad indicó que se conocieron en una serie de cursos que ella dio y que, desde entonces, habían “pegado buena onda”. “Era una persona espectacular. Muy trabajadora y con talento”, precisó.

Pitty, la numeróloga sería investigada. Foto: Canal 26

En tanto, Assad negó saber que Romina tuviera “problemas” con el marido. “La verdad que lo que ocurría dentro de la familia no lo sabía”, remarcó.

Lo cierto es que Assad sería investigada por el juez Bonnano en el marco de la causa por femicidio de Romina Calvo para determinar concretamente qué vinculo tenían.