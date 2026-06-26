Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Libra este 26 de junio de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Libra.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Libra, signo de Aire regido por Venus, recibe hoy 26 de junio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Te encuentras muy activo. Tu dinamismo te ha transformado en un líder, lo cual hace que te sientas muy seguro de ti mismo. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

Tu pareja tiene sus razones, debes considerar como válidos sus argumentos para llegar a un acuerdo, si no la perderás.

Salud y energía de Libra este día 26 de junio de 2026

A pesar de querer estar en todos los temas es posible que se descuiden algunos de ellos. Es hora de focalizar y empezar a delegar.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

Tendrás muchas actividades en tu profesión o trabajo, aunque será un día mucho más tranquilo y aprovecharás mejor el tiempo.

¿Cuáles son las fechas de Libra?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra?

Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Libra?

Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra?

El número de la suerte de Libra es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Libra es un signo diplomático, encantador y justo.

Librahoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Horóscopo:cuáles son los signos del zodiaco que tienden a traicionar si se sienten heridos o amenazados

    Horóscopo: cuáles son los signos del zodiaco que tienden a traicionar si se sienten heridos o amenazados
Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei en España:foco económico, reuniones clave y distancia total con el Gobierno

Milei en España: foco económico, reuniones clave y distancia total con el Gobierno

De aviones a perros guía:el detalle del equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela tras los terremotos

La UBA llega a Ezeiza:abrirá una sede del CBC desde 2027

Giro clave en la ONU por Malvinas:exigieron al Reino Unido abrir el diálogo por las islas

Economía

Atención jubilados:estas son las fechas de cobro de julio para la mínima y quiénes reciben el bono completo

Atención jubilados: estas son las fechas de cobro de julio para la mínima y quiénes reciben el bono completo

La Administración de Parques Nacionales abrió la oferta de retiros voluntarios para trabajadores con más de 2 años de antigüedad

Fuerte respaldo del FMI al Gobierno:destacó la baja del riesgo país y el aval para que Argentina vuelva a los mercados internacionales

ANSES aumenta AUH, SUAF y jubilaciones en julio 2026:cuánto cobrarán con el ajuste del 2,15%

Internacionales

España estrena en la OTAN su submarino más avanzado:así es el S-81 Isaac Peral, el gigante tecnológico construido en casa

España estrena en la OTAN su submarino más avanzado: así es el S-81 Isaac Peral, el gigante tecnológico construido en casa

Delcy Rodríguez visitó La Guaira, epicentro de los terremotos en Venezuela:“Esperamos recuperar la mayor cantidad de personas con vida”

Venezuela, sobre una zona sísmica crítica:la falla que pudo activar el doble terremoto

De aviones a perros guía:el detalle del equipamiento que enviará Argentina para ayudar en Venezuela tras los terremotos