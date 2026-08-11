Tolima vs. Independiente del Valle: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Portadas Copa Libertadores Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Tolima y Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Tolima vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Martes, 11/08/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Manuel Murillo Toro, ubicado en Ibagué.

¿Por dónde ver en vivo Tolima vs. Independiente del Valle, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Tolima y Independiente del Valle se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.