No es la que todos conocen: la otra laguna de Chascomús que es una joya escondida, ideal para una escapada pesquera

La Laguna Vitel forma parte del sistema de lagunas encadenadas de Chascomús y se destaca por sus aguas tranquilas y su entorno natural. Foto: clublagunavitel

La Laguna Vitel es uno de esos destinos que aún conservan el encanto de los lugares poco explorados. Integrada al sistema de lagunas encadenadas de Chascomús, ofrece un entorno natural privilegiado donde predominan la tranquilidad, el aire libre y las actividades recreativas para todas las edades.

Mientras miles de turistas eligen cada año los destinos más populares de la provincia de Buenos Aires, este espejo de agua aparece como una alternativa perfecta para quienes buscan descansar lejos de las multitudes sin alejarse demasiado de la ciudad.

Un rincón natural que invita a desconectar

Ubicada en las inmediaciones de Chascomús, la laguna se destaca por sus aguas calmas y su paisaje dominado por vegetación autóctona. El ambiente sereno y la riqueza natural convierten al lugar en una opción cada vez más atractiva para escapadas de fin de semana.

La Laguna Vitel forma parte del sistema de lagunas encadenadas de Chascomús y se destaca por sus aguas tranquilas y su entorno natural. Foto: clublagunavitel

Además de su valor paisajístico, la zona permite disfrutar de experiencias vinculadas al ecoturismo, con espacios ideales para contemplar la naturaleza y relajarse junto al agua.

Qué actividades se pueden hacer en la Laguna Vitel

Uno de los principales atractivos es la pesca deportiva. El pejerrey y la carpa son las especies más buscadas por quienes llegan hasta este punto de la provincia. Existen sectores habilitados desde la costa y también alternativas para recorrer la laguna en embarcaciones.

Las condiciones del espejo de agua también favorecen la práctica de deportes náuticos como kayak, stand up paddle y windsurf. La escasa profundidad y la tranquilidad del entorno permiten que tanto principiantes como personas con experiencia disfruten de estas actividades.

Un paraíso para observar aves y recorrer senderos

La biodiversidad es otro de los grandes atractivos de la Laguna Vitel. En sus alrededores habitan numerosas especies de aves acuáticas y migratorias, lo que la convierte en un sitio elegido por aficionados a la fotografía y el avistaje de fauna.

La Laguna Vitel forma parte del sistema de lagunas encadenadas de Chascomús y se destaca por sus aguas tranquilas y su entorno natural. Foto: clublagunavitel

Entre las especies que suelen observarse aparecen garzas blancas, cisnes de cuello negro y distintas aves típicas de los humedales bonaerenses. Esta riqueza ambiental aporta un valor diferencial para quienes buscan experiencias vinculadas con la naturaleza.

Los senderos que bordean la laguna ofrecen recorridos ideales para caminatas y paseos en bicicleta. Son circuitos sencillos que permiten disfrutar del paisaje, realizar actividad física y conocer distintos sectores del ecosistema local.

Picnic, camping y experiencias rurales cerca de Chascomús

A lo largo de la costa existen espacios equipados con mesas, parrillas y sectores de sombra, ideales para organizar picnics en familia o con amigos. Algunas áreas también permiten acampar, ampliando las opciones para permanecer más tiempo en contacto con el entorno.

La Laguna Vitel forma parte del sistema de lagunas encadenadas de Chascomús y se destaca por sus aguas tranquilas y su entorno natural. Foto: clublagunavitel

La experiencia puede complementarse con propuestas de turismo rural en los alrededores de Chascomús. Estancias y emprendimientos locales ofrecen alojamiento, gastronomía tradicional, cabalgatas y actividades recreativas que acercan a los visitantes a las costumbres bonaerenses.

Cómo llegar a la Laguna Vitel desde CABA

La Laguna Vitel se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad de Chascomús y es una de las escapadas más accesibles para quienes parten desde la Ciudad de Buenos Aires.

Para llegar en auto desde CABA, hay que tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y luego continuar por la Ruta Provincial 2 en dirección a Mar del Plata. Tras recorrer aproximadamente 120 kilómetros, se accede a la zona de Chascomús, desde donde distintos caminos rurales permiten llegar a los sectores cercanos a la laguna.

El viaje demanda alrededor de 1 hora y 45 minutos, dependiendo del tránsito, lo que convierte a este destino en una excelente opción para una salida de día completo o una escapada de fin de semana.

Quienes prefieran el transporte público pueden viajar en tren o micro hasta Chascomús y desde allí completar el trayecto hacia la laguna mediante remís, taxi o servicios de transporte local. La cercanía con la ciudad permite combinar la visita a la Laguna Vitel con otros atractivos turísticos de la zona, como estancias rurales, circuitos gastronómicos y el histórico casco urbano chascomunense.

Con naturaleza, accesibilidad y una amplia variedad de actividades al aire libre, la Laguna Vitel se posiciona como una de las escapadas más atractivas y menos conocidas de la provincia de Buenos Aires para quienes buscan descanso, aventura y paisajes diferentes en cualquier época del año.