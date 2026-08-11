Bolívar vs. São Paulo: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Bolívar y São Paulo por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Hernando Siles de La Paz. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Bolívar vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?
El partido se juega este Martes, 11/08/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Hernando Siles, ubicado en La Paz.
¿Por dónde ver en vivo Bolívar vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?
El encuentro entre Bolívar y São Paulo se podrá ver en directo por DSports2, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Bolívar vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Roldán Pérez, Wilmar Alexander, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.