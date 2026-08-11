Bolívar vs. São Paulo: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

Bolívar vs San Pablo por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Foto: Canal26.com

Cuándo y dónde ver el partido entre Bolívar y São Paulo por la Copa Sudamericana 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Hernando Siles de La Paz. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Bolívar vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026? El partido se juega este Martes, 11/08/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Hernando Siles, ubicado en La Paz.

¿Por dónde ver en vivo Bolívar vs. São Paulo, por Copa Sudamericana 2026? El encuentro entre Bolívar y São Paulo se podrá ver en directo por DSports2, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.