Estudiantes vs. U. Católica: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Cuándo y dónde ver el partido entre Estudiantes y U. Católica por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.
¿A qué hora juegan Estudiantes vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Martes, 11/08/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Jorge Luis Hirschi, ubicado en La Plata.
¿Por dónde ver en vivo Estudiantes vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Estudiantes y U. Católica se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Estudiantes vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.