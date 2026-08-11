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Estudiantes vs. U. Católica: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Estudiantes y U. Católica por la Copa Libertadores 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Cuándo y dónde ver el partido entre Estudiantes y U. Católica por la Copa Libertadores 2026. El encuentro se jugará a las 21:30 en el estadio Jorge Luis Hirschi de La Plata. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Estudiantes vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026?

El partido se juega este Martes, 11/08/2026, a partir de las 21:30hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Jorge Luis Hirschi, ubicado en La Plata.

¿Por dónde ver en vivo Estudiantes vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026?

El encuentro entre Estudiantes y U. Católica se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Estudiantes vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Estudiantes LPUniversidad Católica de ChileCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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