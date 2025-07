Opens in new window

¿Los hutíes le están dando un “golpe” al comercio mundial?

La ofensiva de Israel en Gaza continúa, aumentando el riesgo de un conflicto regional. Mientras tanto, los hutíes de Yemen siguen atacando buques en el Mar Rojo, una "arteria vital" del comercio internacional.

Hutíes de Yemen. Foto: Reuters.

Los hutíes son los “ansar Alá” (انصار الله: partidarios de Dios), y los conocemos en los medios como hutíes por el apelativo que proviene del nombre de su primer líder fallecido en 2004, el jeque Hussein Badreddin al-Houthi. Se trata de una organización armada, de orientación chiita, que hoy controla buena parte de Yemen. Este país, localizado al sur de Arabia Saudita en la península arábiga, tiene una ubicación verdaderamente estratégica. El límite sudoeste de Yemen da al estrecho de Bab el-Mandeb, paso entre el mar Rojo y el Golfo de Adén.

Hutíes. Foto: Reuters

¿Qué parte de Yemen controlan los hutíes en concreto? Su fortaleza está, justamente, en el área que da al mar Rojo. Desde allí atacan y bloquean buques que atraviesan un paso que, según las estimaciones, representa el 10% del comercio mundial, dentro de lo que se incluyen 7 millones de barriles de crudo por día. Por supuesto, las pérdidas ya se cuentan de a miles de millones de dólares y los precios de diversos productos comenzaron a incrementarse. Es importante destacar que esta ruta comercial es la que conecta, a través del canal de Suez en Egipto, todo lo proveniente del Extremo Oriente con el mar Mediterráneo. Es decir, lo que viene desde China y va hacia Europa, y viceversa. ¿Quiénes son los perjudicados entonces? ¿Quién se beneficia por esta especie de bloqueo comercial?

¿Por qué los hutíes han decidido atacar a los barcos que pasan por esta vía?

El objetivo declarado por los hutíes sería el de evitar el paso de embarcaciones que se dirijan hacia el puerto de Eliat, único de Israel en el mar Rojo, como represalia por la ofensiva israelí sobre Gaza. Sin embargo, la realidad es que dicho punto no representa gran cosa para la economía hebrea. No es mucho el daño que se le puede causar a los israelíes.

Los hutíes de Yemen prometen responder a los ataques estadounidenses y británicos. Foto: Reuters

¿Por qué entonces los hutíes se arriesgarían a ser fuertemente reprendidos por EE. UU. y sus aliados? Sería pagar un costo altísimo por un accionar que no reporta mayores daños a su enemigo.

Buque Marlin Luanda, atacado por los hutíes de Yemen. Foto: Reuters.

Si bien es cierto que los hutíes, apoyados por Irán, combatieron largo tiempo en la guerra civil yemení contra la facción apoyada por Arabia Saudita, -lo que nos haría pensar que están curtidos en las artes bélicas-, es terriblemente audaz su decisión de atacar, ni más ni menos, al ejército más poderoso de la tierra. ¿Será que esas imágenes que muestran un grupo irregular insurrecto de capacidades limitadas son cosa del pasado? ¿Han evolucionado los hutíes hasta convertirse en un verdadero ejército capaz de poner de rodillas a la economía mundial? ¿Quién aporta armas y financiamiento? Claro está, el sospechoso de siempre es Irán.

De ser los iraníes, lo extraño es que los principales perjudicados son los europeos y el gigante asiático. Con este último firmó un acuerdo integral estratégico, y además, China medió en la paz entre persas y árabes de mayo de 2023 que parecía terminar, entre otras cosas, con el conflicto en Yemen. ¿A qué juega entonces Teherán? Porque si Irán está detrás de esta jugada, el principal beneficiado parece EE. UU, que no precisa del comercio del mar Rojo ni el petróleo de la región, y puede aprovechar el daño que le genera a su principal rival geopolítico. Recientemente, en el mismo sentido, quedan dudas sobre el ataque iraní con misiles sobre la región de Baluchistán en Pakistán, cerca del puerto de Gwadar, de gran importancia para China. Si va a ser de esa manera, por favor no me ayudes estarán diciendo en Beijing. ¿Pero qué incentivos tendrían los iraníes para actuar en contra de China? ¿De qué lado está Irán?

¿Paciencia o impotencia en Beijing?

Seguidores hutíes se manifiestan para apoyar los ataques en el mar Rojo. Foto: Reuters

Llama la atención la actitud de China. Tiene una base naval en Yibuti, justo enfrente a Yemen, pero por el momento no pareciera tener planes de actuar. En el plano discursivo, ha acusado en reiteradas ocasiones a EEUU de estar detrás de la inestabilidad en la región. Tanto a nivel marítimo, como a nivel terrestre, Medio Oriente es clave en su ruta de la seda. Parece ser que China sabe quién la está perjudicando. ¿Está esperando que el tiempo acomode las fichas en su lugar? ¿Está esperando el momento justo para actuar?

Por lo pronto, lo que parecería quedar claro es que EEUU es la única potencia global capaz de asegurar los pasos estratégicos interoceánicos, mientras que ni China ni Europa se muestran en condiciones de defender sus principales rutas comerciales.