Personajes del año: quiénes fueron las 5 figuras más importantes del ámbito internacional en 2024

En un escenario mundial marcado por guerras y conflictos políticos, hubo varios protagonistas que se destacaron por encima del resto durante todo el año. Conocélos.

Donald Trump, EEUU. Foto: Reuters

El 2024 está llegando a su fin en un caótico contexto internacional, producto de guerras entre diferentes países y organizaciones paramilitares, además de polémicas elecciones presidenciales, como fue el caso de Estados Unidos y Venezuela, un país donde aún reina la incertidumbre.

En este marco "bélico" y con "intereses políticos" de por medio, hubo varios personajes que se destacaron por encima del resto, llamando la atención por su importancia al momento de tomar drásticas decisiones en "defensa" de un mejor futuro para su país. A continuación, el 'Top 5' de ellos.

1- Trump, un ave fénix político que promete venganza

El presidente electo estadounidense, Donald Trump, cerró este 2024 un año récord: superó dos intentos de asesinato, salió indemne de los cuatro casos penales en su contra y ganó unas presidenciales inéditas, en las que a lo largo de la campaña se enfrentó a dos candidatos demócratas.

Cuando dejó el poder en enero de 2021, después una derrota frente a Joe Biden que sigue sin reconocer, pocos apostaban por la exitosa vuelta de un polémico político, que no abandonó en este tiempo su plan de conseguir que Estados Unidos, según su lema, vuelva a ser "Grande de nuevo“.

Ni siquiera la justicia pudo frenar sus aspiraciones: su caso por injerencia electoral y el asalto al Capitolio fue cerrado en Washington por la normativa que impide al Departamento de Justicia procesar a un mandatario en ejercicio, la misma que llevó a desestimar el que tenía en Florida por haberse llevado documentos clasificados, y otro en Georgia por interferencia electoral.

Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos. Foto: Reuters.

El presidente electo es consciente de cómo superó las expectativas. En su red social, Truth Social, siguiendo la tendencia "cómo empezó/cómo acabó“, colgó la pasada semana una fotografía de su ficha policial y la completó con su portada de la revista ‘Time’, que lo consideró la persona del año.

2- Netanyahu, el líder que renació a hombros de una guerra interminable

Con un Medio Oriente irreconocible y un acuerdo para Gaza al alcance de la mano, Benjamín Netanyahu, el primer ministro que más tiempo ocupó el cargo en la historia de Israel, tiene muchos motivos para pensar que su trabajo no hizo más que empezar.

Las victorias militares de los últimos meses en el Líbano, la Franja de Gaza y la caída del régimen en Siria permitieron al mandatario recuperar el mensaje de que solo él conseguirá "traer la paz a través de la fuerza“, revirtiendo un arco político que, a principios de año, tenía tintes de ocaso.

Todo cambió con la escalada del conflicto con Hezbollah en el Líbano y la muerte del líder del grupo chií, Hasán Nasrala, en un bombardeo israelí contra Beirut en septiembre. Los asesinatos de los líderes de Hamás, Ismail Haniyeh, en julio en Teherán; y Yahya Sinwar, en octubre en Gaza, también contribuyeron a esa imagen de triunfo bélico cuando parecía derrotado.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: Reuters

La caída del régimen de Bashar Al Assad en Siria, otro de los principales socios de Teherán, a manos de una coalición de rebeldes islamistas a principios de mes (y la destrucción inmediata de gran parte de su armamento en una serie de ataques israelíes) parecen darle la razón al mandatario cuando aseguró que Israel va a "cambiar la faz de Medio Oriente“.

3- Machado y González Urrutia, el tándem de Venezuela que acaparó todas las miradas

Los líderes opositores venezolanos, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia cierran 2024 con la vista puesta en el 10 de enero de 2025, fecha prevista para la toma de posesión del nuevo presidente de Venezuela, cargo que ellos reivindican para la oposición.

Machado, ganadora de las primarias antichavistas en octubre de 2023 con más del 92% de los votos y una dilatada carrera política a sus espaldas, sí barajaba todas las opciones y estrategias posibles, consciente de que la inhabilitación que le había impuesto la Contraloría General le impediría ser candidata.

Luego de la inhabilitación y tras intentarlo con la académica Corina Yoris, que fue rechazada por el Consejo Nacional Electoral (CNE), presentó a un hombre tranquilo, sin pasado político ni hambre real de poder: Edmundo González Urrutia, el exembajador al que el año 2024 le cambió la vida.

María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, líderes de la oposición venezolana. Foto: Reuters

Con un papel comedido y discreto, el diplomático asumió el rol secundario que estratégicamente tenía encomendado. Pese a su intento de permanecer siempre como consorte, el anonimato ya era parte del pasado y, tras las elecciones, cuya victoria reivindica, sus cimientos se tambalearon y se vio obligado a abandonar el país por lo que consideró "persecución política y judicial“.

4- Claudia Sheinbaum, el legado histórico de ser la primera mujer presidenta en México

Claudia Sheinbaum rompió barreras históricas al asumir la presidencia de México en 2024, un año del que se despide con reconocimientos internacionales, avances significativos en paridad de género y la continuidad con el proceso de "transformación" en el país norteamericano.

La primera mujer presidenta de México debutó en el puesto número 4 de la lista de las 100 mujeres más poderosas del mundo en 2024, según la revista estadounidense 'Forbes‘, que advierte de un sombrío panorama global para las jefas de Estado y de Gobierno, que en 2023 eran 38 y actualmente llegan a 26.

También, apareció entre las 25 mujeres más influyentes del mundo de 2024 en la lista del diario 'Financial Times‘, y quedó entre las 10 finalistas a “persona del año” de la revista estadounidense Time, reconocimiento que obtuvo el presidente electo de EEUU, Trump.

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México. Foto: Reuters.

"Soy madre, abuela, científica y mujer de fe. Y a partir de hoy, por voluntad del pueblo de México, la presidenta", enfantizó Sheinbaum al asumir el poder el pasado martes 1 de octubre. Y pidió "una respetuosa invitación" a que se la nombre "presidenta con ‘a’ al final“, al igual que abogada, científica, soldada, bombera, doctora, maestra, ingeniera, “porque, como nos enseñó, solo lo que se nombra existe“.

5- Navalny, el hombre que no quiere recordar Vladímir Putin

El presidente ruso, Vladímir Putin, no pronunció el nombre de su mayor enemigo, Alexéi Navalny, hasta su repentina muerte en una prisión ártica en febrero de este año. Esto demostró el profundo temor que le infundía el líder opositor, el único que fue capaz de ponerle contra las cuerdas en sus 25 años de mandato.

Solo un mes después, a mediados de marzo, Putin aludió por primera vez al "señor Navalny“, describió su fallecimiento en una remota localidad del círculo polar ártico como ”un triste suceso" y desveló que días antes había autorizado su canje... algo que pocos le creyeron.

Navalny, convertido en indiscutible dirigente opositor al organizar en 2011 las mayores protestas antigubernamentales desde la caída de la Unión Soviética, ya había sufrido un intento de asesinato en 2020 a manos del Servicio Federal de Seguridad, que según su testimonio se la tenía jurada.

Navalny, opositor ruso. Foto: Reuters

La noticia de la muerte de Navalny provocó una ola de indignación que no se veía en este país desde hace muchos años. Las draconianas leyes que reprimen la libertad de expresión y de reunión no impidieron que decenas de miles de personas salieran a la calle a protestar y acudieran a su entierro.