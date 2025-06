Opens in new window

Aseguran que la planta nuclear iraní de Isfahan “probablemente ya no existe” tras el ataque de EE. UU.

Así lo expresó Zohar Palti, ex jefe del Mossad y del Buró Político-Militar del Ministerio de Defensa de Israel.

El impresionante ataque de Estados Unidos a Irán. Foto: Reuters

Un ex jefe del Mossad y del Buró Político-Militar del Ministerio de Defensa de Israel, aseguró que la planta nuclear iraní de Isfahan “probablemente ya no existe y no hay con qué reemplazarla”.

Zohar Palti, dijo que el lugar quedó fuera de operación tras el ataque conjunto con Estados Unidos.

“Inteligencia es un juego completamente distinto a los medios o a la política… No se puede juzgar lo sucedido tras cuatro horas o unos días; el verdadero panorama toma tiempo en desarrollarse”, explicó en un reportaje de Unholy Podcast.

Según detalló, la apreciación de los daños depende de varios métodos: “De la primera impresión hasta tener una imagen realmente sólida de inteligencia, pueden pasar semanas o meses”, indicó.

Consultado por la suerte de instalaciones consideradas esenciales en Irán, aseguró que “la planificación en Natanz y el ataque realizado deberían dar resultados contundentes”, y dijo que la planta de Isfahan “probablemente ya no existe y no hay con qué reemplazarla”.

Sobre la suerte de Fordow, dijo que “hay que esperar y ver”, pero señaló que “los bombardeos estadounidenses fueron contundentes”.

“Dimos un golpe muy severo a las capacidades iraníes de misiles balísticos… Además, por primera vez desde 1988, los iraníes saben que la Fuerza Aérea Israelí y la estadounidense pueden sobrevolar todo Irán casi con libertad. Este es un elemento psicológico, no fácil de medir en fotos aéreas”, sentenció.

“Ellos construyeron estas instalaciones durante 30 o 40 años, invirtieron cientos de miles de millones de dólares… Ahora tienen que empezar casi de cero. También destruimos fábricas de centrifugadoras avanzadas. No sabemos exactamente cuántas les quedan ni si pueden restaurarlas rápidamente. Habrá que esperar”, afirmó.

Finalmente, Palti elogió la cooperación con Estados Unidos durante la operación: “Ver a los cazas estadounidenses volar junto a los israelíes, para alguien como yo que creció escuchando las historias del Holocausto, es casi un sueño. Llegaron en el momento clave. Hicimos la mayor parte del trabajo y ellos vinieron a ayudarnos al final: eso es algo enorme”.

“Hay que estar siempre con los pies en la tierra: los adversarios siguen ahí y hay que lidiar con ellos continuamente. Pero por ahora, gracias a la cooperación entre Israel y Estados Unidos, el mundo y Medio Oriente se encuentran, al menos temporalmente, en una postura más segura”.