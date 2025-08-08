Trámite de la ciudadanía española: qué documentos deben presentar los bisnietos que quieran acceder a ella

Con los nuevos requisitos que implementó el Gobierno de España, los bisnietos tienen que conseguir papeles importantes que los vinculen con las “líneas de sucesión” familiar. Todos los detalles dentro de la nota.

Ciudadanía española.

El trámite de la ciudadanía es fundamental para quienes quieren emigrar legalmente a España. Mediante la Ley de Nietos, muchos descendientes pueden acceder a ella y volverse ciudadanos españoles.

A pesar de ello, según lo establecido por la Ley de Memoria Democrática, solamente los hijos y nietos de descendientes españoles podrán gestionar la ciudadanía por medio de esta vía.

Pasaporte de España. Foto: Grok.

En el caso de los bisnietos, deberán presentar la documentación establecida junto con la carpeta de los padres, es decir, los nietos en las líneas de sucesión de la ciudadanía.

Ciudadanía española: ¿Qué documentos deben presentar los bisnietos?

Para acceder a la ciudadanía española mediante la Ley de Nietos, los bisnietos deberán sumarse a la carpeta familiar y presentar los siguientes documentos:

Acta de matrimonio de los progenitores del solicitante

Partida de nacimiento: debe estar apostillada y actualizada, según cada consulado.

Además, debe incluir: DNI, acta de nacimiento del español, actas de nacimiento de las personas en línea, acta de matrimonio del español, y partida de defunción (en caso de corresponder).

Pasaporte de España. Foto: Grok.

¿Cuándo vence la Ley de Memoria Democrática?

Según estableció el Gobierno de España, por medio de la Ley 20/2022, que se prorrogó por tercera vez, la Ley de Nietos vence el miércoles 22 de octubre de 2025.

Cinco beneficios de la ciudadanía española