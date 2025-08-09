Trump advirtió sobre la inseguridad en un icónico sitio de Estados Unidos: “Una de las ciudades más violentas”

“Pronto será una de las ciudades más seguras”, describió el mandatario republicano, que aseguró que su accionar “detendrá el crimen violento”.

El presidente republicano, Donald Trump. Foto: Reuters.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció medidas a fin de “detener el crimen violento” en la capital del país, Washington, luego de amenazar con el despliegue de la Guardia Nacional para que el Gobierno federal tome el control de la ciudad.

“El lunes habrá una conferencia de prensa en la Casa Blanca, la cual, esencialmente, detendrá el crimen violento en Washington, D.C. Se ha convertido en una de las ciudades más violentas en cualquier parte del mundo. ¡Y pronto será una de las más seguras!“, escribió Trump en su red social Truth Social.

Donald Trump. Foto: Reuters.

Este anuncio se da tras el despliegue del viernes pasado de un indeterminado número agentes federal en Washington, sitio donde Trump ha amagado con tomar el control federal, dado que desde 1973 dejó de estar controlado por el Congreso.

Inseguridad en ascenso en Washington

La insistencia de Trump se da luego de que transcurriera un ataque contra un exempleado de 19 años del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) durante un intento de robo de su auto.

Incluso, el vicepresidente de la nación, JD Vance, mostró una gráfica que enseñó el índice de 41 asesinatos por cada 100.000 personas en Washington.

El gráfico incluso supera a La Habana (CUBA), Lima (Perú), Brasilia (Brasil) y México D.F. (México).

Los demócratas acusan al gobierno republicano de Trump de magnificar la violencia en la ciudad donde -según datos de la Policía Metropolitana- los crímenes habrían caído un 26% en 2025, un 12% menos de homicidios y casi un 20% menos de asaltos con armas.

Un dato no menor a tener en cuenta es que Washington está gobernada en la actualidad por los demócratas y de allí surge el enfrentamiento con la Administración republicana de Trump.

Washington, Estados Unidos. Foto: Unsplash.

También, se redujeron en más de un 30% los secuestros de vehículos, ítem delictivo que estuvo en su pico máximo en 2023.

“Amenazar con que el Gobierno federal tome el control de Washington, DC, es absurdo y peligroso”, denunció el congresista federal demócrata Mark DeSaulnier en X.