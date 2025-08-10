No es el London Eye: ¿cuál es la “vuelta al mundo” más grande del planeta?

Ante la llegada de esta atracción a la Ciudad de Buenos Aires, un detalle por las 8 construcciones más imponentes alrededor del mundo.

London Eye, Londres, Reino Unido. Foto: Pexels

Tras la noticia de que Buenos Aires llevará a cabo una rueda al estilo “vuelta al mundo”, que estará ubicada en Puerto Madero entraría en actividad en 2026; merece la pena hacer un repaso por las norias más grandes del mundo.

Al contrario de lo que podría suponer cualquier amante de estas atracciones, la más imponente no es el London Eye. Lejos de eso, la construcción situada en el South Bank del río Támesis ocupa el quinto puesto entre las más grandes del planeta.

Dubai Eye, la vuelta al mundo más grande del planeta. Foto: Unsplash.

Por el contrario, Ain Dubai es la noria más grande y alta del mundo. La misma está ubicada en la isla artificial Bluewaters Island, cerca del distrito de Dubai Marina en Dubai, Emiratos Árabes Unidos. Su construcción comenzó en mayo de 2015 y abrió el 21 de octubre de 2021.

Con sus imponentes 250 metros de altura, Ain Dubai —también conocida como Dubai Eye— supera ampliamente a otras ruedas de observación famosas, como el London Eye (135 metros) y la High Roller de Las Vegas (167 metros). La estructura ofrece vistas panorámicas únicas del skyline de Dubái, el golfo Pérsico, el icónico Burj Al Arab, Palm Jumeirah y el Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo.

Dubai Eye. Video: Instagram @aindxbofficial

La noria cuenta con 48 cápsulas de vidrio climatizadas, cada una con capacidad para unas 40 personas, lo que permite que más de 1.750 visitantes puedan disfrutar del paseo al mismo tiempo. El recorrido completo dura aproximadamente 38 minutos, y algunas cabinas están equipadas para eventos privados, cenas o celebraciones especiales.

El top 10 de las “vueltas al mundo” más grandes del planeta