Muerte de Miguel Uribe Turbay: Marco Rubio exigió justicia por el crimen del candidato presidencial colombiano

El senador y candidato presidencial colombiano perdió la vida esta madrugada tras más de dos meses de estar internado luego de sufrir un atentado mientras participaba de un mitin en un barrio popular de Bogotá.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Foto: Reuters.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mostró su “tristeza” por la confirmación de la muerte del senador colombiano y aspirante a presidente, Miguel Uribe Turbay, quien había sufrido un atentado el pasado 7 de junio mientras daba un mitin y fue alcanzado por una bala que dio en su cabeza.

“Muy entristecido al conocer la trágica muerte del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. Los Estados Unidos acompañan en solidaridad a su familia, al pueblo colombiano, y demandan junto con ellos justicia para los responsables”, escribió Rubio en un breve mensaje que compartió a través de su cuenta de X.

Miguel Uribe Turbay era candidato presidencial en Colombia. Foto: EFE/Carlos Ortega.

Uribe Turbay, de 39 años, había estado ingresado en la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá desde el pasado 7 de junio -el día en el que sufrió el atentado- donde finalmente falleció esta madrugada, según compartió su esposa María Claudia Tarazona

El propio Rubio condenó tiempo atrás en los “términos más enérgicos posibles”, el atentado contra Uribe Turbay por significar una “amenaza directa a la democracia y el resultado de la retórica violenta izquierdista proveniente de los más altos niveles del gobierno Colombiano”.

Durante estos dos meses de internación, Uribe Turbay presentó breves momentos de mejoría que incluso permitieron el inicio de un período de neurorehabilitación, pero su salud no aguantó y se deterioró nuevamente en los últimos días a raíz de una hemorragia en el sistema nervioso central.

El mensaje de la esposa de Uribe Turbay tras su muerte

La esposa del fallecido senador publicó un sentido mensaje en redes sociales luego de que se conociera la noticia:

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Miguel Uribe Turbay falleció esta madrugada tras más de dos meses de estar internado. Foto: REUTERS

La familia de Uribe Turbay se componía de tres hijas adolescentes de su esposa y que él adoptó como propias, además de un hijo pequeño en común que tenían.

¿Cómo fue el atentado que acabó con la vida de Uribe Turbay?

El pasado 7 de junio, cuando Uribe Turbay llevaba a cabo un mitin en un barrio popular de Bogotá, un sicario de 15 años le disparó tres veces. Hasta ahora se desconocen los motivos.

Dos de las balas impactaron en su cabeza. Las autoridades capturaron a seis sospechosos relacionados con el ataque, incluso al sicario.