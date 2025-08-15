¿Mensaje de poder o simple ceremonia?: aviones militares sobrevolaron a Trump y Putin en el inicio de la cumbre en Alaska

La presencia de ambos líderes en la base aérea de Elmendorf-Richardson estuvo marcada por la aparición de bombarderos B-2 Spirit y cazas F-35. Mirá el video.

Vladimir Putin en Alaska Foto: REUTERS

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió a su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, con una alfombra roja en la pista de aterrizaje de la base aérea de Elmendorf-Richardson, en Alaska, para dar inicio el esperado encuentro bilateral en el que se tratará de acordar un alto el fuego en Ucrania. La ceremonia estuvo marcada por el sobrevuelo de bombarderos B-2 Spirit y cazas F-35.

Trump esperó a que el Il-96 de Putin llegara a la pista, tras ser escoltado por dos F-35, para recibirlo a los pies de su avión, al cual se le extendió un largo manto rojo.

Aviones militares sobrevuelan a Trump y Putin en Alaska. Video: Reuters

El mandatario estadounidense acompañó a su par ruso a los pies de la aeronave flanqueada por cuatro F-22, al tiempo que varios bombarderos estratégicos avanzados B-2 estaban en las inmediaciones a la vista del líder del Kremlin, que es buen conocedor del papel estratégico de la base Elmendorf-Richardson para contrarrestar la proyección de fuerza rusa.

En concreto, el momento contó con la exhibición de aviones como el B-2 Spirit, que jugó un papel clave en los recientes ataques contra instalaciones nucleares de Irán, y los modernos F-22 y F-35, cuya presencia significó un mensaje de fuerza por parte de Estados Unidos.

Luego del saludo y la foto inicial de este encuentro, ambos se subieron a la “Bestia”, el vehículo blindado de Trump para iniciar su agenda de trabajo.

Reunión a puerta cerrada

Ambos líderes comenzaron las charlas en una reunión a puerta cerrada bajo el lema “Persiguiendo la Paz” y acompañados de sus respectivas delegaciones de alto nivel y no en privado, como la Casa Blanca sugirió días antes.

Trump estuvo acompañado en esta primera toma de contacto por el secretario de Estado, Marco Rubio, y el enviado especial para Medio Oriente y mediador con el Kremlin, Steve Witkoff, mientras que Putin llegó junto con el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, y Yuri Ushakov, asesor de política internacional del gobierno ruso.

Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska Foto: REUTERS

La reunión comenzó sobre las 11.30 de la mañana hora de Alaska, estado del ártico estadounidense que por primera vez visita un presidente ruso.

Las conversaciones se centrarán en conseguir un posible alto el fuego en Ucrania, que Rusia invadió a gran escala en febrero de 2022, mientras que la contraparte rusa podría intentar conseguir concesiones territoriales en el este ucraniano.

Trump espera tratar también temas de defensa, así como posibles vías de cooperación económica y comercial, especialmente ante la crisis que enfrenta la economía rusa por el alto coste de mantener la guerra.