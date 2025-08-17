“Monstruo aéreo”: el potente avión con el que Estados Unidos se prepara para la Tercera Guerra Mundial

Con una tecnología inédita en cualquier otra flota de aviones, Washington pretende estar cubierto ante la posibilidad de un conflicto bélico de gran escala.

Un avión clave ante una hipotética Tercera Guerra Mundial. Foto: Northrop Grumman

Mientras la guerra en la Franja de Gaza y el conflicto bélico en Ucrania se encuentran en un apogeo que podría extender los enfrentamientos e involucrar a otros países, los principales ejércitos del mundo se preparan para una eventual Tercera Guerra Mundial.

La Armada de los Estados Unidos avanza para lanzar el avión caza que fue apodado como “monstruo aéreo”. El mismo cuenta con una tecnología que posibilitará una ventaja considerable ante cualquier ataque de enemigos.

El avión caza F/A-XX de Estados Unidos. Foto: Northrop Grumman

Se trata del F/A-XX, un caza de sexta generación que la empresa estadounidense Northrop Grumman está desarrollando y ya mostró imágenes conceptuales del modelo.

Con la intención de reemplazar a los actuales F/A-18E/F Super Hornet, la Armada de Estados Unidos podría implementar estos aviones para 2030. Si bien todavía faltan algunos años, se trata de una gran noticia para el país norteamericano dado que esta aeronave tendrá mucho más alcance y velocidad, además de tecnología con sensores activos y pasivos.

Los nuevos aviones caza de Estados Unidos que sorprenden al mundo

El exterior del avión F/A-XX está caracterizado por un fuselaje fusionado con las alas y una trompa alargada que podrá alojar un radar AESA. Su diseño achatado es clave en la aerodinámica para ganar más velocidad en el aire.

Igualmente, uno de los puntos más importantes son los nuevos sistemas que serán asistidos por inteligencia artificial. También cabe hacer hincapié en la capacidad de trabajar con vehículos no tripulados (drones) y una mejor eficiencia del 25% en alcance operativo a comparación con otras plataformas.

Por si no fuera suficiente, se complementaría como un centro de mando dentro de un sistema de plataformas tripuladas y no tripuladas. Esta ventaja será esencial en un entorno de guerra de datos y zonas tan disputadas como el Indo-Pacífico.

Se sigue engrosando la Fuerza Aérea de Estados Unidos

Estados Unidos posee la Fuerza Aérea más grande del mundo, por encima de China y Rusia, de acuerdo al ranking del Global Firepower. Entre su flota destaca: