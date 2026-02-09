El portaaviones Charles de Gaulle. Foto: Wikipedia

La Marina Nacional de Francia puso en marcha uno de los despliegues militares más importantes de los últimos años con la activación completa del portaaviones nuclear Charles de Gaulle y su grupo de combate, que será uno de los ejes de la Operación Orión 26.

El operativo forma parte de un ejercicio de gran escala orientado a realizar maniobras conjuntas con fuerzas aliadas de la OTAN en el Atlántico Norte y el Ártico. El objetivo es entrenar capacidades de respuesta ante escenarios de conflicto de alta complejidad.

El operativo forma parte de un ejercicio de gran escala orientado a realizar maniobras conjuntas. Foto: Wikipedia.

Tras zarpar desde la base naval de Toulon, el grupo aeronaval inició una fase intensiva de preparación en el mar Mediterráneo, centrada en el control del espacio aéreo y marítimo. Esta etapa busca elevar el nivel de alistamiento antes del ingreso a zonas operativas más exigentes.

Los puntos claves de la Operación Orión 26

La Operación Orión 26 es considerada uno de los ejercicios más ambiciosos de la historia reciente de las Fuerzas Armadas francesas por la magnitud de los medios involucrados y su proyección estratégica. Se trata de una maniobra conjunta y combinada, con participación de países aliados y coordinación con la OTAN.

La Operación Orión 26 es considerada uno de los ejercicios más ambiciosos de la historia. Foto: Wikipedia.

En total, Francia movilizó más de 12.000 efectivos, junto con 25 buques de guerra, unas 140 aeronaves y unidades terrestres desplegadas en distintas regiones y áreas marítimas clave. La conducción del ejercicio está a cargo del Estado Mayor Conjunto francés.

Durante la fase inicial, el grupo liderado por el Charles de Gaulle realizó ejercicios de control del espacio aéreo y marítimo en el Mediterráneo, con la incorporación de aeronaves F-35B y AV-8B Harrier de la Marina italiana.

Las aeronaves F-35B realizando ejercicios de control del espacio aéreo y marítimo. Foto: REUTERS

A este despliegue se suma la fragata española F-101 Álvaro de Bazán, que aportará capacidades de vigilancia, defensa aérea y guerra antisubmarina en las operaciones previstas en el golfo de Vizcaya y el mar Cantábrico.

La Operación Orión 26 comenzó el lunes 2 de febrero y se extenderá hasta el miércoles 4 de marzo, cuando el grupo aeronaval regresará a su base en Toulon.