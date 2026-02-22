La inteligencia artificial reveló qué países estarían más a salvo ante una guerra nuclear global:

Simulación global con inteligencia artificial: los países con más chances de sobrevivir a una guerra nuclear. Foto: Imagen generada con inteligencia artificial para Canal26.com.

Un informe basado en simulaciones con inteligencia artificial evaluó qué países podrían estar mejor preparados ante un hipotético conflicto nuclear global. Aunque estos modelos no predicen el futuro, permiten analizar variables geográficas, climáticas y económicas para estimar qué territorios tendrían mayores probabilidades de sostener cierta estabilidad frente a un evento de escala planetaria.

Los sistemas de IA utilizados en este tipo de estudios cruzan datos sobre ubicación geográfica, densidad poblacional, autosuficiencia alimentaria, infraestructura energética y estabilidad política. También contemplan el impacto de un posible “invierno nuclear”, fenómeno que podría reducir drásticamente la temperatura global y afectar la producción agrícola durante años.

Simulación de guerra nuclear con IA: ¿Argentina estaría entre los países más seguros? Foto: Freepik.

Los países mejor posicionados en las simulaciones

Entre los territorios que aparecen con mayores probabilidades de resistencia relativa figuran:

Nueva Zelanda , por su aislamiento geográfico, baja densidad poblacional y fuerte capacidad de producción agrícola.

Australia , especialmente en regiones alejadas de grandes centros urbanos.

Islandia , debido a su ubicación remota y autosuficiencia energética basada en fuentes geotérmicas.

Argentina y Chile, destacadas por su producción de alimentos y su ubicación en el hemisferio sur.

En líneas generales, los países del hemisferio sur aparecen con cierta ventaja en estos análisis, ya que la mayoría de las potencias nucleares se concentran en el hemisferio norte.

Qué países resistirían mejor una guerra nuclear, según un análisis con inteligencia artificial. Foto: Grok AI.

Factores clave para la supervivencia

La inteligencia artificial señala que la autosuficiencia alimentaria sería uno de los factores más determinantes. Un conflicto nuclear no solo implicaría explosiones directas, sino también la interrupción de cadenas de suministro, crisis energéticas y cambios climáticos severos.

Además, los modelos consideran la estabilidad institucional, la capacidad sanitaria y la organización social ante emergencias. Países con sistemas democráticos consolidados y estructuras de respuesta rápida podrían enfrentar mejor un escenario de crisis prolongada.

Los países del hemisferio sur aparecen con cierta ventaja en estos análisis, ya que la mayoría de las potencias nucleares se concentran en el hemisferio norte. Foto: Freepik.

Sin embargo, los especialistas advierten que ningún territorio estaría completamente a salvo. Las consecuencias de una guerra nuclear serían globales, con efectos ambientales y económicos que impactarían en todo el planeta.

Estas simulaciones con inteligencia artificial funcionan como herramientas analíticas que combinan información histórica, climática y geopolítica. Más allá de los rankings teóricos, la conclusión principal es contundente: la prevención diplomática y la cooperación internacional siguen siendo las únicas estrategias efectivas para evitar un escenario de consecuencias irreversibles.