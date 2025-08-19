¿Mensaje para Maduro?: EEUU afirmó estar preparado para usar “todo su poder” para frenar el narcotráfico en Venezuela

Lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. “Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país”, afirmó.

Nicolás Maduro, Venezuela

Estados Unidos está preparado para “usar todo su poder” para frenar el “flujo de drogas hacia su país”, tras ser cuestionada sobre el despliegue de tres buques con 4.000 soldados en las aguas del Caribe, cerca de Venezuela.

Ante preguntas sobre el envío de las tropas, lo confirmó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y completó que Donald Trump “está preparado” para frenar el narcotráfico y “llevar los responsables ante la Justicia”.

“El régimen de (Nicolás) Maduro no es el gobierno legítimo de Venezuela. Es un cartel del narcotráfico, según la opinión de esta Administración. Maduro no es un presidente legítimo. Es un líder fugitivo de este cartel, acusado en EE.UU. de tráfico de drogas al país”, insistió.

Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca. Foto: REUTERS

Luego del despliegue de más de 4.000 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, Cuba denunció que esta presencia militar forma parte de una “agenda corrupta” del secretario de Estado, Marco Rubio, y exigió respetar la región como “una zona de paz”.

Entre los medios asignados a esta misión de vigilancia se incluyen un submarino nuclear, aviones de reconocimiento P8 Poseidon, varios destructores y un barco de guerra equipado con misiles.

Hace unos meses se hizo pública una carta del secretario de Defensa, Pete Hegseth, en la que se interpretaban de un modo amplio las tradicionales competencias del Ejército de Estados Unidos para incluir otras misiones.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. Foto: Reuters

Hegseth aseguraba que el ejército tiene por tarea defender la patria, y eso incluye “sellar las fronteras, repeler toda forma de invasión, incluida la inmigración masiva, el tráfico de drogas, el contrabando de seres humanos y otras actividades criminales”.