Jorge Castro en Canal 26: los planes de Israel para ocupar toda la Franja de Gaza

El especialista analizó el anuncio de Benjamin Netanyahu sobre la situación en el enclave y un posible alto el fuego. Escuchalo en la nota.

Jorge Castro sobre la ocupación de Israel en la Franja de Gaza. Foto: Captura de video.

El analista internacional Jorge Castro sigue aportando su fina mirada acerca de los temas más importantes que se producen alrededor del planeta en el programa 26 PM, por la pantalla de Canal 26.

En este caso, Castro analizó el anuncio de Benjamin Netanyahu sobre un posible alto el fuego en Gaza, pero con la condición una ocupación total en la ciudad de Gaza.

“El gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu ha decidido lanzar una ofensiva generalizada de carácter prolongado para ocupar la totalidad de la Franja de Gaza y, de esa manera, lograr la liberación de los 20 rehenes israelíes que todavía están vivos”, inició el analista.

“El punto más importante a tener en cuenta es que esta operación cuenta con seis divisiones de la fuerza de defensa de Israel, unos 130.000 hombres que han sido reforzados esta última semana con el llamado a filas de 60,000 reservistas”, continuó.

Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS/Shir Torem.

“En la ciudad de Gaza es donde queda el 25% del territorio de la Franja de Gaza que todavía Israel no ha ocupado. Israel ocupa el 75% del total del enclave y, en lo que resta, las fuerzas de inteligencia israelíes estiman que están la totalidad de los rehenes vivos todavía en manos de la organización terrorista Hamás”, amplió.

“El anuncio de Benjamín Netanyahu llegó después de una ardua discusión en el seno del Consejo de Seguridad, especialmente con los mandos de la fuerza de defensa, que finalmente, como sucede siempre en las situaciones de crisis, se ha puesto a las órdenes del poder civil”, cerró.