Netanyahu confirmó que la ofensiva militar sobre Gaza se adelantará, aunque evitó precisar la fecha exacta del inicio

El primer ministro israelí ordenó acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás. A pesar de ello, el escueto comunicado de su oficina no ofreció un posible día.

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel. Foto: Reuters (Ronen Zvulun)

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ordenó este miércoles “acortar” el plazo de preparación previo a que las tropas invadan la ciudad de Gaza, donde se refugian un millón de palestinos.

“De cara a la aprobación de los planes para la operación en la ciudad de Gaza, el primer ministro Netanyahu ordenó acortar los plazos para la toma de los últimos bastiones terroristas y derrotar a Hamás”, detalló en un comunicado la Oficina del mandatario.

El escueto texto, que podría responder a una maniobra de presión tanto a Hamás como a la población palestina obligada a desplazarse, no ofrece ninguna posible fecha.

El Ejército israelí tampoco hizo ninguna alusión al respecto, más allá de repetir que ya comenzó “las operaciones preliminares” en algunos barrios de la capital gazatí.

En una comparecencia online, el portavoz castrense, Effie Defrin, dijo que “el Ejército ya controla las puertas de la ciudad de Gaza” y que ya hay fuerzas apostadas en el barrio periférico sureño de Zeitún y en localidad de Yabalia (al norte de la ciudad de Gaza).

Tropas del Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

“Fuerzas adicionales se unirán a los combates en el futuro próximo”, aseguró en la compadecencia Defrin.

Según fuentes gazatíes, los ataques y bombardeos se incrementaron en estos dos puntos, así como la demolición de viviendas. Además, el Ejército llamó a filas a 60.000 reservistas, según un comunicado de Defensa.

Las preocupantes cifras que causó la guerra en la Franja de Gaza

Desde octubre de 2023, más de 62.000 palestinos fueron asesinados en 22 meses de ofensiva israelí, según datos del Ministerio de Sanidad gazatí, si bien esta cifra podría ser conservadora. Entre ellos hay 18.000 niños.

Ataque contra una iglesia católica en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Además, cerca de dos millones de gazatíes se vieron forzosamente desplazados, muchos múltiples veces, y desde entonces la mayoría malvive en tiendas de campaña dentro de un enclave en la que fueron destruidas casas, colegios y hospitales.