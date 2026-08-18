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“Una vida judía equivale a 10 millones” de palestinos: las crudas declaraciones de un colono israelí en Cisjordania

El hombre, residente de Havat Gilad y abogado de una organización que representa a israelíes detenidos por hechos de violencia contra palestinos, sostuvo que hay que “matar a toda la gente”.

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Las dificultades económicas y laborales que se padecen en Medio Oriente. Foto: Reuters/Ismael Khader.
Las dificultades económicas y laborales que se padecen en Medio Oriente. Foto: Reuters/Ismael Khader.
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Un colono israelí de Havat Gilad, un asentamiento no autorizado situado en la Cisjordania ocupada, defendió los ataques contra localidades palestinas y sostuvo que deberían ser asesinados o expulsados quienes no acepten vivir bajo dominio israelí.

Las declaraciones fueron realizadas por Yehuda Shimon, residente de Havat Gilad y abogado de una organización que representa a israelíes detenidos por hechos de violencia contra palestinos, durante una entrevista con la corresponsal de la BBC en Medio Oriente, Lucy Williamson.

La periodista llegó al asentamiento después de una ola de ataques de colonos contra aldeas palestinas de la zona, ocurridos tras la muerte de un guardia de seguridad israelí de Havat Gilad durante un enfrentamiento en la localidad de Tal. En ese episodio también murieron cuatro palestinos y un soldado israelí, mientras que las circunstancias que dieron origen al enfrentamiento son motivo de disputa.

“Necesitamos matar a toda la gente”

Durante la entrevista, Shimon justificó los ataques posteriores como una forma de venganza y apuntó directamente contra los habitantes de varias localidades palestinas cercanas.

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“Creo que ahora, después de que mataron a un israelí, necesitamos matar a toda la gente de Tal y Sarra, incluso Jit y Farata”, afirmó.

Bombardeos en Cisjordania. Foto: Reuters/Raneen Sawafta
Bombardeos en Cisjordania. Foto: Reuters/Raneen Sawafta

Williamson le planteó entonces que estaba equiparando la vida de un judío con la de cientos o incluso miles de palestinos. La respuesta de Shimon fue todavía más extrema: “No. Millones. Una vida judía equivale a 10 millones (de palestinos)”.

Cuando la periodista le señaló el carácter racista de esa afirmación, Shimon no lo negó: “Sí, lo sé. Pero esta es la verdad, porque Dios nos eligió”, respondió.

El abogado también rechazó la legislación internacional respecto de Cisjordania y sostuvo que es la Biblia la que otorga al pueblo judío el derecho sobre esas tierras. Tanto los asentamientos israelíes reconocidos oficialmente como los puestos de avanzada construidos sin autorización, como Havat Gilad, son considerados ilegales por el derecho internacional. Israel disputa esa interpretación.

Las tres “opciones” que planteó para los palestinos

Vehículo militar en las calles de Cisjordania. Foto: Reuters/Raneen Sawafta
Vehículo militar en las calles de Cisjordania. Foto: Reuters/Raneen Sawafta

Shimon también criticó al Gobierno y al Ejército israelí por, según su visión, no utilizar suficiente fuerza letal contra los palestinos durante los enfrentamientos con colonos.

En otro tramo de la entrevista planteó tres posibles destinos para los palestinos que viven en Cisjordania: aceptar el dominio israelí y permanecer allí “tranquilamente”, emigrar voluntariamente hacia otros países árabes o musulmanes o enfrentarse a la muerte si continúan resistiendo.

“Si no quieren hacer la paz con nosotros y no quieren irse, no tengo otra opción: debo matarlos, y los mataré a todos”, declaró.

Israel intensificó sus ataques en Cisjordania. Foto: Reuters.
Israel intensificó sus ataques en Cisjordania. Foto: Reuters.

La BBC señaló que esa visión guarda similitudes con un plan presentado en 2017 por el actual ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, antes de incorporarse al Gobierno. Allí proponía que los palestinos abandonaran sus aspiraciones de crear un Estado propio y aceptaran vivir bajo dominio israelí; quienes no quisieran hacerlo podrían abandonar el territorio, mientras que aquellos que continuaran con la lucha armada serían combatidos por las fuerzas israelíes.

El avance de los asentamientos en Cisjordania

Havat Gilad fue establecido hace más de dos décadas en memoria de un agente de seguridad israelí asesinado por palestinos. El Gobierno israelí anunció anteriormente su intención de legalizar el asentamiento, pero la organización israelí Peace Now sostiene que gran parte de las tierras sobre las que fue construido están reconocidas por el propio Israel como propiedad privada palestina.

Tropas israelíes en Cisjordania. Foto: Reuters.
Tropas israelíes en Cisjordania. Foto: Reuters.

Actualmente, más de medio millón de israelíes viven en asentamientos y puestos de avanzada en Cisjordania, territorio ocupado por Israel desde la guerra de 1967. Los colonos están sujetos a la legislación civil israelí, mientras que los palestinos de Cisjordania viven bajo ocupación militar y están sujetos a tribunales militares y a restricciones de movimiento mediante puestos de control y cortes de carreteras.

Según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) citados por la BBC, 64 palestinos habían muerto en Cisjordania entre comienzos de 2026 y el 20 de julio, 18 de ellos durante ataques de colonos. En el mismo período había muerto un israelí.

Habitantes palestinos de las localidades próximas a Havat Gilad dijeron a la BBC que viven pendientes de posibles ataques y que se sienten desprotegidos tanto frente a los colonos como ante el avance de los asentamientos. Desde algunas de esas aldeas, Havat Gilad se encuentra a menos de dos kilómetros de distancia.

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