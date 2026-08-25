Bar El Progreso: el Café Notable que se convierte cada tanto en set de filmación y ya es parte de la historia audiovisual argentina

Bar Notable El Progreso, en Barracas Foto: Instagram @barelprogreso

El Bar El Progreso es un clásico en el barrio de Barracas. Nacido en 1942, atravesó muchos momentos de la historia nacional, pero desde hace tiempo, como un ingreso alternativo, se convierte cada tanto en set de filmación, y ya es un paisaje reconocible en varias películas y series.

Según cuenta su propietario, el ingeniero César Moreno Tomás, El Progreso nació en 1942 como sitio de paso para los obreros que desarrollaron toda la actividad fabril de la zona: Noel, Fabril Financiera o Bagley, Todas desaparecidas hoy. “Venían a comer, a tomar un café, a reunirse”, evoca el quinto dueño de este espacio que heredó de sus padres Aureliano y María Licina. “Como quien tiene una joya o una pintura preciada, yo tengo el bar”, confiesa.

Ubicado en un edificio construido en 1911 (mejorado recientemente), el bar comenzó a funcionar como punto de encuentro de visitantes y vecinos. Es la barraquense esquina de Avenida Montes de Oca y California. Perteneció originalmente al exfutbolista Aldo Ottaggio, hasta que en 1959 compró el fondo de comercio el matrimonio español Moreno-Tomás (inmigrantes españoles). Hoy es su hijo quien sigue al frente del local, manteniendo la misma esencia familiar que tiene desde hace más de seis décadas.

Bar Notable El Progreso de Barracas. Foto: Pato Daniele e Instagram

Bar Notable El Progreso de Barracas. Foto: Pato Daniele e Instagram

Considerado un museo vivo de la cultura porteña, conserva intacto su mobiliario original de los años ’40: mesas y sillas de madera maciza, la clásica barra, la antigua caja registradora, la cortadora de fiambre, los sifones de vidrio, y las paredes decoradas con fotos históricas del bar y del barrio. Al traspasar la puerta de dos hojas de madera de la ochava y ver el piso en damero, el parroquiano también nota que recibió un refresh de pintura hace poco, una puesta en valor necesaria.

La comida del mediodía tiene gusto a casero. “Lo mismo que podrías comer en tu casa -dice César-, filet de merluza, pata y muslo con papas, matambrito. El personal me apoya y acompaña. Me gusta ver a un padre y un hijo jugando al Burako, o a los vecinos tomando café con leche con medialunas”.

Pero lo cierto es que en la coyuntura actual se hace difícil mantener el bar. Los habitantes de Barracas aman este local que integra el listado de Bares Notables, “pero no entran a tomar algo”, se apena el propietario. “Con la gente palpita el bar, respira”, finaliza quien eligió no poner televisores para que los parroquianos puedan charlar tranquilos.

Bar Notable El Progreso de Barracas. Foto: Pato Daniele e Instagram

“Durante muchos años El Progreso fue una extensión de casa, mi espacio para hacer reuniones de trabajo, tenía un privado que me resultaba óptimo (después de una puesta en valor lo sacaron y dejaron un único salón más amplio). Establecí vínculo con Hernán, el mozo que siempre atiende con calma y asesora muy bien sobre los platos del día (comidas como de bodegón, caseras, como las de una madre) -cuenta una vecina, Amelia Alvarez, hoy jubilada-. Si vivís en Barracas, tenés que conocerlo, y hacerlo parte de tu circuito por el barrio”.

El Progreso en series, películas y publicidades

No es casualidad que César haya encontrado hace tiempo una alternativa para tener ingresos: convertir al Bar El Progreso en escenario cinematográfico, un set de filmación.

Con memorabilia por todos lados y una impronta de otros tiempos, fue escenario de muchas películas, algunas tan especiales que llegan curiosos deseosos de estar en el mismo sitio en que se rodaron su pelis favoritas.

Entre las argentinas, están la bella “El lado oscuro del corazón” (1992), de Eliseo Subiela con Darío Grandinetti; o más recientemente “Puán” (2023), de María Alché y Benjamin Naishtat con Marcelo Subioto y Leonardo Sbaraglia (está en Prime Video).

Bar Notable El Progreso, en Barracas Foto: Instagram @barelprogreso

Bar Notable El Progreso, en Barracas Foto: Instagram @barelprogreso

Bar Notable El Progreso, en Barracas Foto: Instagram @barelprogreso

Particularmente se destaca el largometraje Operación Final (2018), protagonizado por Oscar Isaac y Ben Kingsley. Es una gran producción de Hollywood que recrea el secuestro del jerarca nazi Adolf Eichmann en Buenos Aires por parte del Mossad.

Es que su conservación histórica lo vuelve un “set natural” muy codiciado: los directores no necesitan armar una escenografía de época desde cero, ya que el bar ofrece texturas y un aura industrial-porteña imposibles de replicar en un estudio.

Bar Notable El Progreso de Barracas. Foto: Pato Daniele e Instagram

Francella en El Progreso

Los vecinos de esta emblemática esquina ya no se sorprenden cuando las calles aledañas son copadas por camiones de técnica y luces, el trailer de vestuario y el del catering. Un par de personas llegan temprano para reservar “estacionamiento sobre la California (y a veces hasta en Montes de Oca) para la llegada de los equipos.

Aquí se hicieron la mayoría de los comerciales de la cerveza Quilmes, incluso el recordado con Guillermo Francella (2017) o muchos de los que se prepararon para ser emitidos durante la Copa FIFA 2026.

Bar Notable El Progreso de Barracas. Foto: Pato Daniele e Instagram

Todo ayuda a no cerrar las puertas en un momento complejo para el consumo. Pero los vecinos de Barracas hacemos la promesa de visitarlo más seguido y contribuir, con un cafecito y un tostado, a su permanencia. Y a fijarnos en el Instagram del bar (@barelprogreso) cuándo va a estar cerrado por filmación, porque hasta eso avisan.

Por las dudas, sus horarios son de lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 8 a 16. Dirección: Av. Montes de Oca 1702, CABA.