El Ejército de Israel ya está en la “fase inicial” de la toma de la ciudad de Gaza

Un oficial reveló que el Ejército avanza en el plan de ofensiva contra el grupo terrorista Hamás.

Tropas del Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS

Israel avanza con la operación para tomar la ciudad de Gaza, que ya se encuentra en su “fase inicial”, según informaron desde el Ejército. Esto se da en el marco de la expansión de la ofensiva, que tiene como fin la eliminación por completo de Hamás.

El oficial que lo confirmó lo hizo bajo el anonimato y mencionó que ya hay tropas de Israel que operan en Yabalia, en la zona norte de la capital gazatí. Además, también hay presencia en Zeitún, un barrio en las afueras del enclave.

Ejército de Israel. Foto: Reuters.

“Estamos tomando medidas para preparar el terreno para la operación”, dijo el oficial. En un comunicado poco después, el Ejército informó de que en los últimos días una de sus brigadas “ha reanudado sus operaciones en la zona de Jabalia y en las afueras de la ciudad de Gaza”, donde los ataques israelíes se han intensificado desde que hace casi dos semanas el gabinete de seguridad aprobara la toma de la ciudad de Gaza y de otras zonas costeras, lo que supondrá el desplazamiento al sur de más de un millón de personas.

Los preparativos están desarrollándose independientemente de las negociaciones para un acuerdo de alto el fuego en el enclave, y las órdenes del Ejército son “claras”: preparar y ejecutar un plan para enfrentarse a Hamás en el interior de la ciudad de Gaza, dijo la fuente.

Según el oficial, el grupo islamista está utilizando la capital gazatí, donde las fuerzas israelíes llevan meses sin entrar, para reagruparse de forma más organizada, rearmarse y preparar ataques, incluidos lanzamientos de cohetes contra Israel.

“Cuando hay un acuerdo, y nuestro Gobierno nos dice que hay un acuerdo, pausamos nuestras operaciones, y cuando no lo hay, hacemos todo lo posible para enfrentarnos a esos terroristas lo más duro que podemos”, aseguró la fuente.

El oficial no quiso entrar en detalles sobre cuándo comenzarán las evacuaciones previstas de civiles gazatíes hacia el sur del enclave, ni cuándo entrarán las tropas israelíes en la ciudad de Gaza, pero detalló que la operación tendrá varias fases, y según la prensa israelí los combates podrían continuar hasta principios de 2026.

Ejército de Israel en la Franja de Gaza. Foto: REUTERS/Shir Torem.

Los planes del Ejército incluyen además el llamado a filas de decenas de miles de soldados en la reserva. Según el oficial, la mayoría de las fuerzas que combatirán en la capital gazatí serán soldados regulares, mientras que muchos reservistas realizarán labores de apoyo, de aviación o sustituirán a las fuerzas regulares en otros frentes.

La fuente indicó que en una primera fase se convocará a 50.000 reservistas, una convocatoria que, según el diario israelí Ynet, se hizo este mismo miércoles enviando órdenes de reclutamiento a 40.000 reservistas. En total, según este medio, se necesitarán entre 110.000 y 130.000 para la operación, que serán reclutados en tres oleadas.