Brasil y Turquía refuerzan su alianza militar: drones, blindados y fortalecimiento de la industria de defensa

Lula y Erdogan avanzan en la cooperación mutua entre Brasil y Turquía. Foto: REUTERS

Brasil y Turquía acordaron la creación de un Consejo Estratégico bilateral destinado a profundizar la relación entre ambos países, con especial énfasis en la cooperación en defensa y el desarrollo de tecnología militar. El anuncio surgió de una conversación telefónica entre los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva y Recep Tayyip Erdogan, en la que también se definió el envío de una delegación brasileña a Turquía.

La comitiva estará integrada por el ministro de Defensa, José Múcio, y el ministro de Desarrollo, Industria y Comercio, Márcio Elias Rosa, quienes participarán de negociaciones para avanzar en los acuerdos alcanzados por ambos gobiernos.

Brasil y Turquía avanzan en un acuerdo estratégico

Durante la comunicación, Lula manifestó su intención de ampliar las inversiones brasileñas en el sector de defensa y fomentar asociaciones entre empresas de ambos países. La creación del nuevo Consejo Estratégico, que tendrá representación a nivel de vicepresidentes, buscará establecer una hoja de ruta para profundizar la cooperación bilateral.

Lula da Silva, presidente de Brasil. Foto: Reuters (Adriano Machado)

El anuncio se produce después de que los parlamentos de Brasil y Turquía ratificaran el Acuerdo de Cooperación en Industria de Defensa, firmado originalmente en marzo de 2022.

El convenio establece un marco para ampliar la colaboración en el desarrollo, producción, adquisición y mantenimiento de bienes y servicios militares, además del soporte técnico y logístico.

También contempla proyectos conjuntos de investigación y modernización, intercambio de información científica y tecnológica y cooperación para la fabricación de armamentos.

Tecnología militar y posibles negocios

La cooperación puede traducirse en nuevos proyectos concretos para las Fuerzas Armadas brasileñas. Entre las alternativas que se analizan aparece el vehículo blindado turco Tulpar, que podría ser adquirido por el Ejército Brasileño.

Otro de los proyectos que genera expectativas es la posibilidad de avanzar hacia la producción conjunta en Brasil de drones Bayraktar TB3, desarrollados por la empresa turca Baykar. La incorporación de tecnología y capacidades industriales locales forma parte de la estrategia brasileña para fortalecer su complejo de defensa.

Además, el acuerdo abre oportunidades para una mayor cooperación entre Embraer y Turkish Aerospace Industries, dos compañías con experiencia en el desarrollo de aeronaves y sistemas vinculados con el sector aeroespacial y militar.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía. Foto: EFE (Sarah Yenesel)

La intención de Brasil es aprovechar estos vínculos para ampliar sus capacidades tecnológicas y productivas, mientras Turquía busca consolidar su presencia en nuevos mercados de defensa.

Lula busca aumentar el gasto en defensa

El fortalecimiento de la industria militar también está relacionado con las prioridades políticas de Lula. El aumento de las inversiones en defensa constituye una de las principales propuestas de su campaña de cara a las elecciones del 4 de octubre.

El mandatario brasileño defendió públicamente la necesidad de incrementar los recursos destinados a las Fuerzas Armadas y sostuvo que Brasil debe contar con capacidades suficientes para proteger sus intereses estratégicos.

Durante la conversación, Lula y Erdogan también abordaron la situación internacional. Ambos expresaron preocupación por la continuidad de distintos conflictos armados y destacaron la necesidad de reforzar el diálogo diplomático para alcanzar soluciones en Ucrania y Medio Oriente.

Finalmente, Erdogan invitó a Lula a participar de la COP31, que se realizará en noviembre en la ciudad turca de Antalya. El presidente brasileño aceptó la invitación, en otro gesto que apunta a profundizar la relación entre ambos países.