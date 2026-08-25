La visita del Papa León XIV a la Argentina entra en una semana de definiciones: la reunión entre el Sumo Pontífice y el Episcopado

Papa León XIV. Foto: EFE.

La organización de la visita del Papa León XIV a la Argentina sumará dos instancias centrales de cara a su arribo programado del 8 al 11 de noviembre. Este jueves 27 de agosto, las máximas autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina encabezadas por su presidente y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, y el secretario general y obispo auxiliar de San Isidro, monseñor Raúl Pizarro, serán recibidas por el Sumo Pontífice en el Vaticano. La audiencia tendrá un carácter institucional para repasar los preparativos a poco más de dos meses del viaje, que marcará el regreso de un Papa al país tras 39 años.

En un contexto marcado por la visita del Papa León XIV a Argentina, el domingo 30 de agosto arribará a Buenos Aires una comitiva técnica de la Santa Sede liderada por el sacerdote mexicano José Nahúm Jairo Salas Castañeda, responsable de la coordinación de los Viajes Apostólicos desde junio de 2025. La delegación, integrada además por el jefe de seguridad del Vaticano y especialistas en logística, permanecerá en el país hasta el jueves antes de continuar su gira por Uruguay y Perú con el objetivo de recorrer y auditar sobre el terreno las condiciones de los lugares propuestos antes de que Roma de el aval definitivo a mediados de septiembre.

Los tres escenarios principales en evaluación para las celebraciones multitudinarias son:

El Monumento a los Españoles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

La Basílica de Luján en la provincia de Buenos Aires

El predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) en la provincia de Córdoba

El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar

Los enviados del Vaticano analizarán los accesos, la infraestructura, los desplazamientos del Papa y los protocolos de máxima seguridad que deberán articularse con las fuerzas federales argentinas.

En el plano operativo, el gobierno de Milei constituyó una mesa de trabajo coordinada por Mara Gorini, designada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El dispositivo, que ya mantuvo reuniones con representantes de la Nunciatura Apostólica donde se hospedará el Papa y el Episcopado, concentrará la logística y las tareas de seguridad a cargo de la ministra Alejandra Monteoliva. En tanto, las autoridades eclesiásticas locales de Córdoba y Luján abrieron canales de diálogo iniciales para coordinar la infraestructura de los actos masivos a la espera de las definiciones de la Santa Sede.

El pedido de San Lorenzo al papa León XIV: lo invitó a que visite el Nuevo Gasómetro durante su visita a la Argentina

San Lorenzo presentó un pedido formal para que el papa León XIV visite el estadio Pedro Bidegain durante su viaje a la Argentina, previsto entre el 8 y el 11 de noviembre. La propuesta fue elevada a través de la Conferencia Episcopal Argentina y ahora quedó en manos del Vaticano, que deberá definir si incorpora al Nuevo Gasómetro dentro de la agenda oficial del Pontífice.

La visita de León XIV al país será histórica, ya que marcará el regreso de un Papa a la Argentina después de 40 años. El itinerario contempla actividades en Buenos Aires, Luján y Córdoba, además de escalas en Uruguay y Perú como parte de una gira por Sudamérica.

Nuevo Gasómetro

La iniciativa impulsada por San Lorenzo tiene un fuerte componente simbólico debido al histórico vínculo entre la institución azulgrana y la Iglesia Católica. El club nació gracias al impulso del sacerdote Lorenzo Massa, quien promovió la creación de la entidad a comienzos del siglo XX para brindar un espacio de contención a los jóvenes del barrio de Boedo.