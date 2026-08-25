Horror en Palermo: una jubilada de 78 años murió arrollada tras quedar con el pie enganchado en un colectivo

Jubilada fue atropellada por un colectivo en Colegiales y murió. Foto: captura video SAME.

Una mujer de 78 años murió este martes luego de ser arrollada por un colectivo de la línea 67 en la esquina de avenida Cabildo y Maure, en el barrio porteño de Palermo.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:20, cuando personal fue desplazado hasta el lugar tras recibir un aviso por una persona arrollada. Al arribar, los efectivos constataron que la víctima había descendido del colectivo y, cuando la unidad retomó la marcha, quedó enganchada del pie.

IMÁGENES SENSIBLES. Jubilada fue atropellada por un colectivo en Colegiales y murió. Video: SAME.

La mujer fue arrastrada durante varios metros y posteriormente quedó atrapada. Pese a la intervención de los equipos de emergencia, murió como consecuencia de las heridas sufridas. Personal de la Comisaría Vecinal 14B de la Policía de la Ciudad acudió hasta el lugar junto con médicos del SAME, quienes constataron la muerte de la mujer.

Las circunstancias del hecho son investigadas para determinar cómo ocurrió el accidente y establecer las responsabilidades correspondientes con respecto al conductor profesional.

Jubilada fue atropellada por un colectivo en Colegiales y murió. Foto: captura video SAME.

Una mujer fue atropellada por el tren Sarmiento en la estación Liniers

Una mujer de 60 años resultó gravemente herida este lunes por la mañana tras ser atropellada por una formación de la línea Sarmiento a la altura del paso a nivel de la calle Cuzco, en el barrio porteño de Liniers. Como consecuencia del accidente, el servicio ferroviario presentó restricciones hasta las 07:50 (hora argentina), cuando normalizó su recorrido. Al margen del incidente, se produjeron demoras por problemas técnicos, mientras que el servicio se normalizó cerca de las 15.

El hecho ocurrió cerca de las 06:15, sobre el cruce ferroviario ubicado entre la avenida Rivadavia y Ángel Honorio Roffo. Por causas que aún son materia de investigación, la peatona fue embestida por una formación mientras cruzaba las vías.

Una mujer fue embestida por una formación de tren Sarmiento en la estación Liniers.

Después del impacto, personal de emergencia acudió rápidamente al lugar y logró rescatar a la víctima con vida. Luego fue trasladada por una ambulancia del SAME al Hospital Santojanni, donde ingresó con múltiples traumatismos y permanece internada en estado delicado.

En la zona trabajaron efectivos de la Policía de la Ciudad, Bomberos de la Ciudad y personal de Trenes Argentinos, quienes mantienen un amplio operativo para garantizar la seguridad y facilitar las tareas de asistencia.