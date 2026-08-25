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Conmoción en Mendoza: una adolescente de 17 años estaba manejando un cuatriciclo, volcó y murió

El accidente ocurrió en el distrito de Buen Orden, en San Martín. La joven habría perdido el control del vehículo y falleció horas más tarde como consecuencia de las graves heridas que sufrió.

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Muere joven de 17 años en un accidente en Mendoza
Muere joven de 17 años en un accidente en Mendoza Foto: Policía de Mendoza
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Una adolescente de 17 años murió en Mendoza luego de sufrir un accidente mientras conducía un cuatriciclo. El hecho ocurrió el domingo por la noche en el distrito del Buen Orden, perteneciente al departamento de San Martín. Lamentablemente, la joven murió horas más tarde debido a la gravedad de las lesiones.

La víctima fue identificada como Agustina Micaela Spisso de la Sierra y, según las primeras informaciones, circulaba sola por la calle Bell Ville, frente a un camping, cuando perdió el control del vehículo y cayó. La mecánica del accidente todavía es investigada por la Justicia.

El siniestro ocurrió cerca de las 9 de la noche del domingo, cuando la adolescente manejaba una Motomel Volcano de 250 centímetros cúbicos cuando, por causas que todavía no fueron determinadas, perdió el dominio del cuatriciclo.

Muere joven de 17 años en un accidente en Mendoza Foto: Policía de Mendoza

Una de las hipótesis que analiza la investigación indica que la joven podría haber intentado acomodarse el casco mientras conducía. Esa maniobra habría provocado eventualmente la pérdida de control, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre esta posibilidad.

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Minutos después del accidente, un llamado al 911 alertó de la situación y el personal de emergencia asistió a la adolescente y dispuso su traslado urgente al Hospital Perrupato, ubicado en el departamento de San Martín. Pese a la atención médica recibida, los profesionales constataron su fallecimiento poco después debido a la gravedad de los politraumatismos sufridos.

Quién era la adolescente que murió en Mendoza

Agustina Spisso tenía 17 años y era estudiante de quinto año de la Escuela N.º 4-084 Libertador Simón Bolívar, de San Martín. La institución educativa expresó su pesar por la muerte de la joven y destacó que permanecerá en el recuerdo de la comunidad escolar.

La adolescente vivía junto a sus padres y sus dos hermanos en Buen Orden, el mismo distrito donde ocurrió el accidente. Su muerte generó conmoción entre familiares, amigos y compañeros de la escuela.

Muere joven de 17 años en un accidente en Mendoza Foto: Policía de Mendoza

Cómo sigue la investigación

La Oficina Fiscal de San Martín interviene en el caso y lleva adelante las medidas necesarias para reconstruir cómo ocurrió el vuelco. Entre los principales objetivos de la investigación se encuentra determinar qué provocó la pérdida de control del cuatriciclo y establecer con precisión la mecánica del accidente.

Por el momento, la hipótesis vinculada con el casco continúa bajo análisis y no fue establecida como la causa definitiva del siniestro.

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