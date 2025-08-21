Sorpresiva renuncia de Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile y figura clave en el Gobierno de Boric

El funcionario trasandino deja su cargo a siete meses del fin del Gobierno. Fuerte expectativa por el nombramiento de su sucesor.

Mario Marcel Foto: REUTERS

Mario Marcel, ministro de Hacienda de Chile, renunció a su cargo por “razones personales” a menos de siete meses de que acabe el Gobierno del presidente Gabriel Boric, en donde era una de sus figuras clave.

Reputado economista, de 65 años, Marcel fue presidente del Banco Central chileno desde 2016 hasta 2022, cuando fue llamado por el actual mandatario trasandino para liderar desde el inicio del mandato la poderosa cartera de Hacienda y encabezar la recuperación económica tras la pandemia.

Independiente pero cercano al socialismo y de larga trayectoria en los gobiernos de centroizquierda desde el retorno a la democracia en 1990, la llegada de Marcel al Gobierno fue vista como un intento por tranquilizar a unos mercados inquietos por el programa transformador de Boric.

Su nombramiento fue bien recibido por las élites empresariales, sobre todo después de su gestión al frente del emisor para contener la altísima inflación generada por las ayudas sociales entregadas para enfrentar la crisis del covid-19.

Gabriel Boric, presidente de Chile. Reuters.

Durante estos tres años y medio al frente de Hacienda, Marcel ha conseguido estabilizar la economía chilena, que el año pasado creció un 2,6 %, por encima de lo previsto.

La gestión de Marcel también fue clave para la aprobación de la subida del salario mínimo y la reforma de pensiones, una de las grandes promesas de Boric, así como en las negociaciones entre la Cancillería y Estados Unidos para que los cátodos de cobre -la principal exportación chilena- quedasen excluidos del arancel del 50% impuesto al metal rojo.