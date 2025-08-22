Tras la declaración de hambruna en la Franja, Israel amenazó con destruir la Ciudad de Gaza si Hamás “no acepta los términos”

Lo afirmó el ministro de Defensa israelí, Israel Katz. “Tal como prometí, así será”, sentenció su mensaje en su cuenta de X.

La ciudad de Gaza sufrió un nuevo ataque de Israel. Foto: EFE.

Tras la declaración de hambruna en el enclave por parte de la ONU, Israel Katz, ministro israelí de Defensa, amenazó con destruir la ciudad de Gaza si Hamás no acepta las condiciones israelíes para un acuerdo de alto el fuego.

“Ayer aprobamos los planes de las Fuerzas de Defensa de Israel para derrotar a Hamás en Gaza, con fuego intenso, evacuación de residentes y maniobras”, dijo el funcionario israelí en un mensaje en X.

Y sobre la posible negativa del grupo islamista, Katz advirtió que “si no se ponen de acuerdo, Gaza, la capital de Hamás, se convertirá en Rafah y Beit Hanoun. Tal como prometí, así será”.

Tanta la urbe sureña de Rafah como la de Beit Hanoun (al norte de ciudad de Gaza) han sido vaciadas de población y destruidas mediante bombardeos israelíes, explosiones, demoliciones sistemáticas y el uso de excavadoras.

Qatar retira sus esfuerzos para lograr que Israel y Hamás firmen un alto el fuego en Gaza. Foto: Reuters.

Katz insistió también en que “pronto las puertas del infierno se abrirán” sobre Hamás en Gaza “hasta que acepten las condiciones de Israel para poner fin a la guerra, la principal de las cuales es la liberación de todos los rehenes y su desarme”.

La operación a gran escala contra la ciudad de Gaza podría comenzar en cuestión de días. El Ejército israelí ha comenzado a contactar al personal médico y a las organizaciones internacionales en el norte de la Franja para que se desplacen al sur, además de haber emitido 60.000 ordenes de alistamiento a reservistas.