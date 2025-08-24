El Pentágono bloqueó la autorización de Ucrania para utilizar misiles estadounidenses de largo alcance contra Rusia

El objetivo de esta decisión parece ser un intento de acercar posturas con el Kremlin para poder iniciar conversaciones de paz. Mientras tanto, se limitó la capacidad militar de las fuerzas ucranianas. Donald Trump criticó la postura previa de Joe Biden.

Lanzamiento de un misil ATACMS por parte de Ucrania.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos impidió a Ucrania atacar con misiles de largo alcance estadounidenses contra Rusia para poder acercar posturas con Moscú con el objetivo de lograr un acuerdo para poner fin a la guerra, reveló en exclusiva ‘The Wall Street Journal’.

Desde finales de primavera, el Pentágono vetó el uso de sus sistemas de misiles tácticos (ATACMS, por sus siglas en inglés) contra objetivos dentro de Rusia, según explicaron dos funcionarios al periódico.

Lanzamiento de misil ATACMS. Foto: Reuters.

Defensa creó un “mecanismo de revisión” para decidir si las fuerzas ucranianas podían usar estas armas, previa solicitud, para atacar a Moscú.

Esta decisión afecta tanto a las armas de largo alcance fabricadas en EE.UU., como a aquellas suministradas por aliados europeos que dependen de inteligencia y tecnología estadounidenses.

De esta manera, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, tiene la última palabra en los ataques con ATACMS, que tienen un alcance de unos 300 kilómetros.

El objetivo parece ser un intento de acercar posturas con el Kremlin para poder iniciar conversaciones de paz. Mientras tanto, se limitó la capacidad militar de las fuerzas ucranianas.

La crítica de Trump a Biden por su “insuficiente” apoyo a Ucrania

Precisamente, hace unos días, el presidente Donald Trump cargó contra su predecesor, el demócrata Joe Biden, por frenar la capacidad de ataque de Kiev. Trump criticó a Biden por no otorgar a Ucrania recursos para responder a la invasión de Rusia con ataques sobre territorio ruso.

“Es muy difícil, si no imposible, ganar una guerra sin atacar a un país invasor. Es como un gran equipo deportivo que tiene una defensa fantástica, pero no se le permite atacar. ¡No hay posibilidad de ganar! Es lo mismo con Ucrania y Rusia. El corrupto e incompetente Joe Biden no dejó que Ucrania contraatacara, solo que se defendiera”, escribió Trump, en su red social ‘Truth Social’.

Donald Trump recibió a Vladimir Putin en Alaska. Foto: REUTERS

Sin embargo, la estrategia del Pentágono parece haber dado sus frutos, ya que el pasado 15 de agosto, el mandatario estadounidense recibió a su homólogo ruso, Vladímir Putin, para empezar a trazar un camino hacia un acuerdo de paz duradero con Ucrania.

Finalmente, después de reunirse también con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y varios líderes europeos, Trump espera nuevos movimientos por parte de los líderes de los países en guerra, a quienes convocó para celebrar una cumbre bilateral.